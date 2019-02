Prefeitura de SP foi avisada sobre risco em viaduto que cedeu, diz jornal

A prefeitura de São Paulo, na gestão de Bruno Covas (PSDB), foi avisada sobre o risco de desabamento do viaduto que cedeu na marginal Pinheiros, zona oeste da cidade, em novembro de 2018, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.

De acordo com a publicação, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão da Secretaria Estadual de Transportes, emitiu um aviso três meses antes do incidente, alertando sobre danos nos pilares e nas estruturas de concreto da ponte. O aviso foi dado após inspeção visual da estrutura e assinado pelo superintendente do DER, Raphael do Amaral Campos Júnior, que o endereçou ao secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Vitor Aly.

O superintendente solicitou “providências no sentido de intervir” no viaduto, de forma a que “tenha as adequadas condições de segurança”. O ofício, datado do dia 1.º de agosto, tinha uma lista com os problemas: “excentricidades (desvios) nos apoios com juntas de dilatação”, “fissuras nas cabeças de alguns pilares” e “concreto desagregado e com armaduras expostas”.

Por meio de nota, a Prefeitura informou que “[Vitor] Aly compareceu ao MP, representando a Prefeitura, que permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos que os procuradores (promotores) julguem necessários”.