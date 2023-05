Prefeita de Ubatuba é cassada por suposta fraude em pães para merendas

A prefeita de Ubatuba, Flavia Pascoal (PL), foi cassada por decisão da Câmara Municipal após sessão na madrugada desta terça-feira, 30. Ela é investigada por supostas irregularidades na compra de pães para a merenda escolar do município do litoral norte paulista. A cassação foi aprovada por 7 votos a favor e 3 contrários. Segundo informações da Câmara de Ubatuba, a prefeita não prestou depoimento quando convocada e seus advogados de defesa, embora intimados, não compareceram à votação que resultou na perda de mandato.

No último dia 7 de março, a Câmara aprovou a criação de uma comissão para apurar se houve fraude na aquisição de pães da padaria Pascopan, que pertence a Rafael Paschoal Gomide, irmão de Flavia Pascoal, pelo valor de 730 mil reais por ano. Durante a investigação, Gomide declarou aos vereadores que havia passado sete meses internado em uma UTI por complicações de Covid-19 e que, quando foi procurado pela empresa licitada ACF Fernaine para negociar o fornecimento, não sabia que os pães seriam destinados à merenda escolar.

Por sua vez, o proprietário da ACF, Ademar Cesar Fernaine, afirmou à comissão que escolheu a padaria da família de Flavia com base em pesquisa de preços. “Eu compro de onde eu quero e não sou obrigado a saber se quem me vende é parente ou não de alguém da administração”, declarou. Os vereadores ouviram ainda a secretária municipal de Educação, Maria de Fátima Souza, que disse não saber, à época, que a padaria Pascopan era do irmão da prefeita e que não viu irregularidades no preço dos pães fornecidos.

A reportagem de VEJA entrou em contato com a defesa de Flavia Pascoal, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.