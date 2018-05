Prazo para regularizar ou tirar título de eleitor termina amanhã

Os cidadãos que pretendem votar nas eleições deste ano têm até esta quarta-feira (9) para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Termina amanhã também o prazo para alterar dados cadastrais, transferir domicílio eleitoral e, no caso de eleitores com mobilidade reduzida, solicitar a transferência para uma seção com acessibilidade.

Para quem ainda não tem o título e pretende tirá-lo para votar neste ano, basta comparecer ao cartório eleitoral mais próximo de sua casa com o comprovante de residência (de preferência em nome do solicitante), documento de identificação com nome completo, filiação, data de nascimento e nacionalidade. Os homens devem apresentar também o comprovante de quitação militar.

Quem mudou de endereço e deseja transferir o documento também tem até amanhã para realizar o procedimento. Os interessados devem apresentar comprovante de residência e documento oficial com foto em uma das unidades do cartório eleitoral. Para solicitar a transferência, o cidadão deve morar a pelo menos a três meses no local atual.

Para saber se a situação está regular, basta preencher os dados cadastrais no portal do TSE. Caso a resposta seja negativa, é sinal de que o eleitor ficou mais de três eleições sem votar ou justificar a ausência. Para evitar o cancelamento do título, é necessário comparecer ao cartório eleitoral com documento de identificação e comprovante de residência em nome do eleitor. A Justiça Eleitoral recomenda que se leve também comprovante de votação e/ou justificativa eleitoral, se houver.

Se estiver tudo certo, mas a pessoa não tiver encontrado o título de eleitor, é possível obter sua versão digital para apresentar na hora da votação. Basta baixar o aplicativo “E-Título” em smartphones ou tablets e preencher as informações solicitadas. Se o cidadão já tiver feito o cadastramento biométrico, a versão digital virá acompanhada de foto de identificação. Caso ainda não esteja cadastrado, o documento será baixado sem imagem, o que o obriga a levar um documento com foto para identificação pelo mesário.

Em 2018, o primeiro turno ocorre no dia 7 de outubro. Caso as alterações necessárias não sejam feitas até a data-limite, os títulos serão cancelados e a regularização só poderá ser feita após o segundo turno, em 28 de outubro.