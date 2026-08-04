Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 32,90
Brasil

Pousada em Búzios e Country Clube: como funciona esquema de lavagem de dinheiro do CV

Criminosos usavam espaços de lazer para ocultar origem de valores obtidos pelo tráfico de drogas; grupo movimentou mais de R$ 11 milhões

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 08h53 | Atualizado em 4 ago 2026, 08h53
Piscina azul clara de formato irregular em um clube ao ar livre, com cadeiras verdes e guarda-sóis brancos ao redor. Ao fundo, árvores frondosas e montanhas sob um céu parcialmente nublado
O Várzea Country Clube, em Água Santa, na Zona Norte do Rio de Janeiro.  (Várzea Country Clube/Facebook)
Continua após publicidade
Pousada em Búzios e Country Clube: como funciona esquema de lavagem de dinheiro do CV Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram nesta terça-feira, 4, a Operação Quimeira, contra um sofisticado esquema do Comando Vermelho (CV) que usava espaços de lazer para lavar dinheiro. São cumpridos mandados de prisão em endereços na capital fluminense — entre eles, no Várzea Country Clube, em Água Santa, na Zona Norte do Rio — e na Região dos Lagos — incluindo uma pousada em Búzios.

A ação é conduzida por agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu), com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ). Equipes do Departamento-Geral de Polícia da Baixada Fluminense (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) também participam da ofensiva, que faz parte da Operação Contenção, uma força-tarefa do governo do estado para conter o avanço territorial do Comando Vermelho.

Continua após a publicidade

As investigações tiveram início após dirigentes do Social Clube Marabu, no Encantado, denunciarem que haviam sido ameaçados para deixar a administração e entregar o controle do espaço a pessoas ligadas ao tráfico da região. O grupo também exigia o pagamento mensal de R$ 6 mil para permitir que o estabelecimento continuasse de portas abertas sem represálias. O CV também tentava assumir o clube. A mesma estratégia criminosa era adotada no Várzea Country Clube.

“As apurações revelaram que pessoas de confiança da organização criminosa teriam assumido, de forma informal, a administração do local, controlando eventos, movimentações financeiras e decisões internas, mesmo sem qualquer vínculo jurídico ou estatutário com a instituição”, disse a Polícia Civil em nota. “As apurações também identificaram um núcleo familiar responsável pela gestão financeira paralela do clube”.

Siga
Continua após a publicidade

A organização criminosa também exercia influência em uma pousada pequena em Búzios, com 16 quartos, cinco funcionários e diárias de cerca de R$ 540 na alta temporada. A hospedagem chamou atenção por movimentar R$ 3,44 milhões em pouco mais de seis meses, além de registrar mais de 600 depósitos em espécie, que somaram aproximadamente R$ 955 mil.

+ Professor acusado de abusar de menores atraía vítimas com dinheiro e presentes, diz polícia

Continua após a publicidade

Funções definidas e movimentações milionárias

A engrenagem funcionava a partir de funções bem definidas. As diligências identificaram o principal operador financeiro da organização; uma mulher que atuava na administração paralela do clube; e um terceiro que exercia funções de gestão, tendo movimentado R$ 2,4 milhões em apenas seis meses. Outro suspeito fez mais de 40 transferências via PIX, no valor total de R$ 240 mil, enquanto uma quinta investigada operou cerca de R$ 2,2 milhões em seis meses. Ela declarava ser recepcionista, com renda aproximada de R$ 3,2 mil.

Uma análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) apontou que, no geral, as transações eram incompatíveis com a renda declarada pelos investigados. A apuração também revelou uma intensa circulação de recursos entre familiares, empresas e pessoas físicas, por meio de transferências bancárias, depósitos em espécie e operações fracionadas via PIX. O fluxo tinha como objetivo ocultar a origem dos recursos, dificultar o rastreamento e possibilitar a lavagem de valores obtidos através do tráfico de drogas.

Ao todo, o grupo movimentou mais de R$ 11 milhões. Os envolvidos podem responder pelos crimes de ocultação patrimonial, pulverização de recursos e lavagem de dinheiro. Também foi solicitado à Justiça o bloqueio de valores e ativos financeiros, a indisponibilidade de bens móveis e imóveis, restrições sobre veículos e participações societárias, bem como a quebra dos sigilos bancário e fiscal das pessoas físicas e jurídicas na mira das investigações.

Continua após a publicidade
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Comando Vermelho
Facções
Ministério Público
Narcotráfico
operação
Polícia
Rio de Janeiro
Tráfico
Tráfico de Drogas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).