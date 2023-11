Policial Militar que investigava milícia é morta no Rio de Janeiro

Lotada em departamento que investiga milicianos e contraventores no estado do Rio, a policial militar Vaneza Lobão, de 31 anos, foi assassinada na porta de sua casa, em Santa Cruz, na Zona Oeste da capital fluminense, na noite desta sexta-feira, 24. Homens armados e encapuzados atiraram contra a policial e fugiram em um carro preto.

Segunda a Polícia Militar, os bandidos aguardavam pela policial e a atingiram na hora em que Vaneza abriu a porta da garagem. Em busca de informações sobre os suspeitos, o Disque Denúncia está oferecendo 5 mil reais de recompensa. Os dados do Disque Denúncia indicam que desde o começo de 2023, 46 policiais militares foram mortos no estado do Rio.

Policiais, na madrugada deste sábado, 25, prenderam um miliciano, em Santa Cruz, na busca pelos assassinos. Com ele, foi apreendida uma arma.