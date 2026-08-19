Polícia prende ‘Beira-Mar de Niterói’, apontado como fornecedor de armas e drogas do CV

Policiais civis da 76ª DP (Niterói) prenderam nesta quarta-feira, 19, um traficante do Comando Vermelho (CV) responsável pela coordenação do abastecimento de drogas e armamentos destinados a comunidades da Região Metropolitana e do interior do Rio de Janeiro. Conhecido como “Cascão”, Carlos Alberto de Lima da Silva já havia sido preso pelo mesmo crime no Paraguai em 2019. Ele foi localizado no Fonseca, em Niterói, enquanto visitava a namorada.

“De acordo com as apurações, após deixar o sistema prisional, em dezembro do ano passado, o criminoso voltou a atuar em Niterói e passou a exercer funções financeiras e logísticas dentro da organização criminosa”, afirmou a corporação em nota.

“A partir de suas ligações com comunidades como Nova Brasília, no Fonseca, e Morro do Castro, em São Gonçalo, ele teria assumido a coordenação da aquisição e do abastecimento de drogas e armamentos para territórios controlados pela facção”, acrescentou.

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A Operação Fronteira Quebrada é realizada após quatro meses de investigações com técnicas de inteligência, monitoramento e cruzamento de dados. A ação tem o objetivo de desmantelar a estrutura do narcotráfico que exerce domínio territorial sobre o Morro do Estado, Chácara, Arroz e comunidades vizinhas no município de Niterói.

As apurações apontaram que Cascão estava por trás do gerenciamento de preparação e embalagem de drogas e na definição de diretrizes para a segurança armada do CV nas comunidades. Ele, que também era conhecido como “Fernandinho Beira-Mar de Niterói e São Gonçalo”, ainda atuava como ponte entre fornecedores e criminosos responsáveis pela distribuição dos materiais utilizados pelo tráfico, além de ter influência a nível internacional.

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Em 2019, foi preso em Presidente Franco, no Paraguai, no âmbito de uma investigação da Polícia Civil do Rio sobre a gestão do fornecimento de entorpecentes e armas em Niterói. Na época, Cascão chegou a ser apontado como possível substituto do traficante “Marcelo Piloto”.