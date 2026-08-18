Quem era ‘PQD’, líder do Comando Vermelho morto em confronto com a polícia no Rio

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Pierre Sá da Silva, conhecido como “PQD” e um dos principais líderes do Comando Vermelho, foi morto em confronto com a polícia na Gardênia Azul, Rio de Janeiro. Ele coordenava a expansão territorial da facção e ações de ataques em diversas comunidades, como Cidade de Deus e Rio das Pedras. A ação integra a Operação Contenção, do Governo do Estado, contra o crime organizado.

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Pierre Sá da Silva, conhecido como “PQD”, foi morto nesta terça-feira, 18, após ser baleado em confronto com policiais na comunidade Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O traficante chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Segundo a Polícia Civil, PQD era um dos principais líderes armados do Comando Vermelho (CV) e coordenava ações de expansão territorial da facção. Ele também estava à frente de bocas de fumo na Gardênia Azul e na Cidade de Deus.

PQD participou de ofensivas recentes do Comando Vermelho, incluindo as disputas territoriais em Curicica, Camorim e na comunidade Asa Branca, de acordo com a corporação. Ele também articulou tentativas de invasão de Rio das Pedras, palco de sucessivos confrontos entre grupos rivais por ser considerada uma comunidade estratégica. No âmbito da ação desta terça, uma pistola foi apreendida e outro criminoso, que tinha um mandado de prisão em aberto por roubo, foi preso.

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“As investigações revelaram que o preso integrava a chamada ‘Equipe Astro’ e era um dos principais homens de guerra da facção. Ele exercia papel de liderança armada e atuava diretamente na mobilização de criminosos, na coordenação de ataques e no planejamento de ações violentas voltadas à expansão territorial do grupo na Zona Sudoeste”, acrescentou a Polícia Civil em nota.

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A ação faz parte da Operação Contenção, uma ofensiva estratégica do governo do Estado para conter e combater o avanço territorial do CV. O principal objetivo é desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Até o momento, mais de 375 criminosos foram presos e outros 138 foram mortos em confronto. Também foram apreendidas cerca de 482 armas, das quais 191 são fuzis, além de mais de 51 mil munições. Continua após a publicidade

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