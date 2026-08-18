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Quem era ‘PQD’, líder do Comando Vermelho morto em confronto com a polícia no Rio

Pierre Sá da Silva era chefe do braço armado da facção e comandava ações de expansão territorial

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 09h44 | Atualizado em 18 ago 2026, 10h19
Cartaz de procurado com fundo preto. No topo, PROCURADO em vermelho, seguido por PQD e PIERRY SÁ DA SILVA. Abaixo, uma foto de rosto de um homem jovem, de pele clara, cabelo curto e escuro, olhando para frente. No canto inferior esquerdo da foto, um selo amarelo ANONIMATO GARANTIDO e um QR code no canto inferior direito. Na parte inferior do cartaz, informações de contato para denúncia: WhatsApp (21) 2253-1177, Disque Denúncia 2253 1177 e 0300 253 1177, além dos sites www.disquedenuncia.org.br e www.procurados.org.br e o aplicativo Disque Denúncia Rio
Pierre Sá da Silva, conhecido como "PQD", morto em confronto com a polícia no Rio de Janeiro. (Disque Denúncia/Divulgação)
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Pierre Sá da Silva, conhecido como “PQD”, foi morto nesta terça-feira, 18, após ser baleado em confronto com policiais na comunidade Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O traficante chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Segundo a Polícia Civil, PQD era um dos principais líderes armados do Comando Vermelho (CV) e coordenava ações de expansão territorial da facção. Ele também estava à frente de bocas de fumo na Gardênia Azul e na Cidade de Deus.

PQD participou de ofensivas recentes do Comando Vermelho, incluindo as disputas territoriais em Curicica, Camorim e na comunidade Asa Branca, de acordo com a corporação. Ele também articulou tentativas de invasão de Rio das Pedras, palco de sucessivos confrontos entre grupos rivais por ser considerada uma comunidade estratégica. No âmbito da ação desta terça, uma pistola foi apreendida e outro criminoso, que tinha um mandado de prisão em aberto por roubo, foi preso.

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“As investigações revelaram que o preso integrava a chamada ‘Equipe Astro’ e era um dos principais homens de guerra da facção. Ele exercia papel de liderança armada e atuava diretamente na mobilização de criminosos, na coordenação de ataques e no planejamento de ações violentas voltadas à expansão territorial do grupo na Zona Sudoeste”, acrescentou a Polícia Civil em nota.

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A ação faz parte da Operação Contenção, uma ofensiva estratégica do governo do Estado para conter e combater o avanço territorial do CV. O principal objetivo é desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Até o momento, mais de 375 criminosos foram presos e outros 138 foram mortos em confronto. Também foram apreendidas cerca de 482 armas, das quais 191 são fuzis, além de mais de 51 mil munições.

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