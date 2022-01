Polícia identifica primeira vítima de tragédia em Capitólio

A Polícia Civil de Minas Gerais identificou uma das vítimas do acidente no Capitólio, segundo informações da TV Globo. O corpo de Júlio Borges Antunes, de 68 anos, natural de Alpinóplis (MG) já foi liberado para a família e o enterro deve ser realizado neste domingo, 9.

O desabamento de pedras em um cânion no lago de Furnas provocou a morte de ao menos oito pessoas após atingir quatro embarcações que estavam na área no sábado 8.

“Queremos localizar um pai e uma criança de 14 anos que estavam no local”, disse o delegado regional da Polícia Civil de Passos, Marcos Pimenta, à Globonews.

A Polícia Federal informou pela manhã que colocou à disposição da Polícia Civil de Minas o apoio de papilocopistas para ajudar no reconhecimento dos corpos. A superintendência da PF no Estado disponibilizou profissionais do núcleo de identificação para colaborar com os trabalhos.