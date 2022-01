Sobe para oito o número de mortos após queda de rocha em Capitólio

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontrou, neste domingo, mais uma vítima da queda de uma rocha no Lago de Furnas, na região de Capitólio, MG. Por volta das 9h50, a equipe encontrou um corpo do sexo masculino. Duas pessoas seguem desaparecidas e as buscas continuam.

No início da tarde de sábado, um deslizamento atingiu quatro embarcações turísticas que estavam no local, com ao menos 34 pessoas. Internautas publicaram nas redes sociais vídeos do momento do incidente.

Se alguém tiver indo para os Canyons de Capitólio/Furnas tomem muito cuidado, as rochas estão frágeis pelo volume de chuva. Infelizmente desse acidente tivemos vitimas pic.twitter.com/FwHAfhZvfJ — Laura ˢᶜᶜᵖ (@whoth4t_) January 8, 2022

Segundo os Bombeiros, 27 vítimas foram atendidas e liberadas (23 na Santa Casa de Capitólio e quatro na Santa Casa de São José da Barra) e quatro seguem hospitalizadas, duas na Santa Casa de Piumhi, com fraturas expostas, e duas na Santa Casa de Passos, ambas com quadro estável.

Em nota, a Marinha informou que abrirá um inquérito para apurar as causas do acidente. Confira a nota na íntegra:

A Marinha do Brasil informa que tomou conhecimento de um acidente, no fim da manhã de hoje, após deslizamento de rochedo atingir embarcações que navegavam a região dos cânions, em Capitólio-MG. A DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local. Um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias do acidente/fato ocorrido.