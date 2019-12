Polícia do Rio identifica suspeito de ataque ao Porta dos Fundos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou um dos suspeitos do ataque à sede do grupo de humor Porta dos Fundos. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 31, o delegado Marco Aurélio de Paula Ribeiro informou que trata-se de Eduardo Fauzi Richard Cerquise. Ele foi identificado nas investigações, com a ajuda de câmeras de segurança, como um dos ocupantes do veículo usado no ataque.

A Justiça expediu um mandado de prisão temporária de 30 dias contra Fauzi. A polícia foi a quatro endereços atrás do suspeito – dois residenciais e dois comerciais –, que segue sendo procurado. Nas buscas desta terça, os agentes apreenderam “dinheiro, simulacro de arma, munição, camisa de entidade filosófico-política e computadores”.

O delegado afirmou que ainda está sendo apurado se o ataque foi “um ato isolado ou se há ligação com alguma entidade”. “As investigações continuam com intuito de localizar e identificar os outros autores do crime. Na coleta de todas as informações, se chegará aos outros nomes e à motivação.”

A sede do grupo de humoristas Porta dos Fundos, no bairro do Humaitá, foi atacada com coquetéis molotov na madrugada da terça-feira passada 24. O fogo foi controlado por um segurança que estava no local. Ninguém ficou ferido. A trupe tem sido alvo de críticas e ameaças desde o lançamento do especial de Natal, na Netflix, que mostra um Jesus gay voltando do período no deserto com um namorado.