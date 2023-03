Polícia apreende adolescente que planejava ataque a escola no Rio

Um menor de idade que planejava atentados contra colegas e professores de uma escola do Centro do Rio foi apreendido na manhã desta sexta-feira, 24. Localizado na própria escola, o menor de idade realizou diversas menções ao nazismo em suas redes socais e havia marcado o atentado para dia 20 de abril. Agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância cumpriram mandados de busca e apreensão de menor infrator. A operação foi feita após troca de informações entre a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Interpol e a Secretaria de Estado de Educação.

Ainda segundo as investigações, outro adolescente, de Realengo, Zona Oeste do Rio, que também deu indícios de organizar um ataque, teve mandado de busca e apreensão cumprido em sua casa. A data escolhida marca os 24 anos do massacre de Columbine, nos Estados Unidos. No ataque, dois estudantes entraram no colégio armados e mataram treze pessoas, além de ferirem outras 24.