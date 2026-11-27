A Polícia Militar realizou na manhã desta sexta-feira, 27, uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e o roubo de cargas e veículos na região. Mais de 100 PMs foram mobilizados para a ofensiva. Segundo a corporação, no momento da chegada das equipes, membros do tráfico incendiaram barricadas nos acessos à comunidade.

A ação é coordenada pelo Comando de Operações Especiais (COE), com apoio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Núcleo de Apoio a Operações Especiais (NAOE), do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), do 22º BPM (Maré), do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR).

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Mais de 100 policiais do #COE atuam nas comunidades do Timbau, Baixa do Sapateiro e Fogo Cruzado, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e os roubos de cargas e veículos. A ação conta com equipes do #BPChq, #BOPE, #NAOE, #BTM, #22BPM, #BPVE e #GESAR. #ServireProteger https://t.co/ZdjwEOz0Zx — @pmerj (@PMERJ) November 27, 2026

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No momento, os agentes conduzem buscas por esconderijos de armas e drogas no Morro do Timbau, enquanto equipes do BOPE atuam nas comunidades da Baixa do Sapateiro e Fogo Cruzado. Em paralelo, policias do NAOE removem barricadas nos acessos. O policiamento é reforçado no entorno e nas principais vias expressas da região, como a Avenida Brasil e as linhas Amarela e Vermelha. A ação ainda está em andamento.

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“A Corporação informa que a operação segue em andamento e que foram adotadas medidas de planejamento e segurança para reduzir possíveis impactos sobre a população, incluindo a comunicação prévia aos serviços de saúde, educação e transporte da região”, informou a PMERJ em nota.

Até a última atualização desta reportagem, haviam sido apreendidos quatro carregadores de fuzil calibre 5,56 mm e um cinto de guarnição no Timbau, além de um fuzil calibre 5,56 mm e um carregador na Baixa do Sapateiro, onde um suspeito foi preso.