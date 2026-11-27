A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 27, o capitão da Polícia Militar Leonardo Magalhães Gomes da Silva, apontado como um dos chefes da milícia na comunidade Pombo Sem Asa, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Ele foi detido em um endereço no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com apoio da Corregedoria-Geral da PM.

A prisão ocorreu no âmbito de uma operação contra envolvidos em assassinatos relacionados a guerras entre grupos criminosos na região. Segundo as investigações, Capitão Léo, como é conhecido, firmou alianças com integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV), que incluiam articulações sobre a transferência do controle de territórios e das fontes de renda ilegal exploradas pelas facções na área. Silva também é investigado por participação em homicídios em disputas territoriais em comunidades.

“A apuração revelou que a disputa pelo domínio da comunidade Pombo Sem Asa se insere em um movimento mais amplo de expansão territorial do Comando Vermelho. As articulações estão relacionadas à intenção da facção de ampliar sua presença em outras regiões da Zona Oeste, especialmente Campo Grande e Guaratiba, onde já foram registradas ações criminosas nesse contexto”, disse a corporação em nota.

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Sequestro e tortura

As apurações tiveram como base diferentes inquéritos policiais, que permitiram constatar conexões entre homicídios, lideranças criminosas, alianças entre grupos rivais e interesses econômicos por trás dos embates pelo controle das comunidades. Também foi identificada “uma dinâmica de alianças, rupturas e confrontos entre milicianos e traficantes, marcada por ataques armados e tentativas de ampliação de domínio”, de acordo com a Polícia Civil.

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Como parte do modus operandi, os criminosos sequestravam, torturavam e executavam adversários. As diligências apontaram, ainda, práticas de extorsão e intimidação contra moradores, comerciantes e prestadores de serviços na região, além de ataques com armamentos pesados e granadas lançadas por drones.

Os homicídios são tratados como “parte de uma estratégia de eliminação de adversários e consolidação do controle local”, com objetivo de “garantir a exploração econômica de atividades ilícitas e impor o domínio das organizações sobre comunidades inteiras”. As investigações continuam para determinar quais crimes foram cometidos e quem são os assassinos, os mandantes e os demais participantes.