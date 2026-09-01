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Brasil

Plataformas retiram perfis de Renan Santos do ar, após decisão de Toffoli

Presidenciável do Missão teve campanha suspensa pelo ministro do TSE

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 10h05
Homem de cabelo escuro e barba rala, vestindo camisa branca e jaqueta preta, fala em coletiva de imprensa com vários microfones à frente. Ele tem expressão séria e olha ligeiramente para a direita. Ao fundo, um banner escuro com a palavra missão e R14 em branco
Renan Santos, candidato à Presidência pelo Missão (Allison Sales/NurPhoto via/Getty Images)
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Depois de o ministro Dias Toffoli, do TSE, ter determinado a suspensão da campanha de Renan Santos a presidente da República e a retirada do ar de perfis usados pelo candidato do Missão para buscar votos dos eleitores, plataformas digitais como a Meta e o YouTube derrubaram as contas usadas pelo presidenciável.

Saíram do ar contas no Instagram, no Facebook e na plataforma de vídeos. Nesta segunda-feira, o ministro Dias Toffoli determinou a suspensão da campanha do presidenciável ao verificar um atraso de 12 dias na apresentação da lista de perfis usados por Renan ao TSE.

A medida, segundo Toffoli, deu vantagem a Renan sobre outros candidatos. A lista de perfis enviada ao TSE tem o objetivo de garantir que nenhum candidato tire proveito de impulsionamento nas redes.

Pela legislação eleitoral, os endereços eletrônicos de campanha devem ser declarados obrigatoriamente no registro de candidatura e a propaganda na internet só pode começar 48 horas após a anotação pela Justiça Eleitoral.

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Renan Santos cumpriu a decisão, prometeu recorrer ao TSE e tem criticado o despacho de Toffoli por ser uma medida mais drástica do que a irregularidade sugere.

 

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