Plataformas retiram perfis de Renan Santos do ar, após decisão de Toffoli

Depois de o ministro Dias Toffoli, do TSE, ter determinado a suspensão da campanha de Renan Santos a presidente da República e a retirada do ar de perfis usados pelo candidato do Missão para buscar votos dos eleitores, plataformas digitais como a Meta e o YouTube derrubaram as contas usadas pelo presidenciável.

Saíram do ar contas no Instagram, no Facebook e na plataforma de vídeos. Nesta segunda-feira, o ministro Dias Toffoli determinou a suspensão da campanha do presidenciável ao verificar um atraso de 12 dias na apresentação da lista de perfis usados por Renan ao TSE.

A medida, segundo Toffoli, deu vantagem a Renan sobre outros candidatos. A lista de perfis enviada ao TSE tem o objetivo de garantir que nenhum candidato tire proveito de impulsionamento nas redes.

Pela legislação eleitoral, os endereços eletrônicos de campanha devem ser declarados obrigatoriamente no registro de candidatura e a propaganda na internet só pode começar 48 horas após a anotação pela Justiça Eleitoral.

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Renan Santos cumpriu a decisão, prometeu recorrer ao TSE e tem criticado o despacho de Toffoli por ser uma medida mais drástica do que a irregularidade sugere.