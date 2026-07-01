PGR defende que Bolsonaro continue na prisão domiciliar

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu que o ex-presidente Jair Bolsonaro continue na prisão domiciliar.

Gonet considerou que a apreensão de uma arma dele não justifica uma mudança de regime. Por outro lado, afirmou que a pistola não deve ser devolvida a Bolsonaro.

“A manifestação é, assim, pelo regular prosseguimento da execução no regime em que se encontra, mantendo-se a pistola apreendida”, escreveu o procurador-geral.

A decisão sobre a continuidade ou não de Bolsonaro na prisão domiciliar será do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

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Mais cedo, a Polícia Civil do Distrito Federal concluiu a investigação sobre a arma, que foi encontrada com um segurança do ex-presidente. O servidor do Gabinete de Segurança Institucional foi indiciado por porte ilegal de arma.

Em relação a Bolsonaro, contudo, não foi apontado nenhum crime. O relatório destacou que o ex-presidente tinha o registro válido da arma e que não há “restrições conhecidas” para que ele a mantivesse em sua residência.

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A Polícia Civil ainda destacou que já foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente e que mesmo assim a arma não foi recolhida.

“Portanto, não vislumbro materialidade e conduta dolosa de eventual crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito”, concluiu a investigação.