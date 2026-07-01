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Brasil

A justificativa da Polícia Civil para não indiciar Bolsonaro por arma apreendida

Apenas servidor do GSI que estava com pistola do ex-presidente foi indiciado

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 10h20 | Atualizado em 1 jul 2026, 10h23
O ex-presidente Jair Bolsonaro no STF
O ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Ton Molina/STF)
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A justificativa da Polícia Civil para não indiciar Bolsonaro por arma apreendida Priorize VEJA no Google

A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu a investigação sobre a arma apreendida com um segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O servidor do Gabinete de Segurança Institucional que estava com a pistola foi indiciado por porte ilegal de arma. Em relação a Bolsonaro, não foi apontado nenhum crime.

O relatório destacou que o ex-presidente tinha o registro válido da arma e que não há “restrições conhecidas” para que ele a mantivesse em sua residência.

A Polícia Civil ainda destacou que já foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente e que mesmo assim a arma não foi recolhida.

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“Portanto, não vislumbro materialidade e conduta dolosa de eventual crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito”, concluiu a investigação.

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