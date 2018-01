PF quer ajuda do FBI para combater fake news

A Polícia Federal espera a ajuda dos americanos do FBI para combater as chamadas fake news durante a campanha eleitoral deste ano no Brasil. O pedido já foi feito oficialmente. A ideia é que investigadores venham ao país para compartilhar a experiência adquirida durante a corrida eleitoral americana de 2016, em que um esquema de propagação de informações falsas, supostamente fabricadas por agentes do serviço secreto russo, atuou contra a candidata democrata Hillary Clinton.

Nos próximos meses, os representantes do FBI devem se reunir com integrantes de um grupo de trabalho criado no fim do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para definir as estratégias de combate às fake news nas eleições brasileiras. Esse mesmo grupo definirá, até março, um conjunto de normas prevendo punições a quem difundir notícias falsas que possam interferir no processo eleitoral.

O objetivo é que, nesse encontro com os investigadores americanos, sejam discutidas ferramentas de investigação para identificar a atuação de robôs que disseminam notícias falsas sobre candidatos e propaganda paga com conteúdo difamatório e direcionado.

