Polícias já prenderam 14 candidatos e mais de 100 eleitores em todo o país

As forças policiais envolvidas na operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) já prenderam ao menos 14 candidatos e mais de 100 eleitores por crimes eleitorais em todo o país durante este domingo, 6, dia do primeiro turno das eleições municipais.

Até as 15h38, as polícias militares, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Exército conduziram, ainda, 246 eleitores e 44 candidatos para prestar esclarecimentos em delegacias.

Belo Horizonte (MG) é a cidade que concentra mais procedimentos das forças policiais, com 71, seguida de São Paulo (SP), com 35, Boa Vista (RR), com 30, e Rio de Janeiro (RJ), com 26.

Os agentes também apreenderam, até o momento, mais de 150.000 reais.

Continua após a publicidade

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informa que mobilizou um efetivo de 61.260 agentes na Operação Eleições 2024, incluindo policiais militares, civis, funcionários da Marinha, policiais federais e policiais rodoviários federais.

Estão empregadas 18 aeronaves, 11 embarcações e 10.335 viaturas. Foram apreendidos três veículos, quatro armas, 852 itens de material de campanha e 4.811 reais em dinheiro.