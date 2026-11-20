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Documento da PF enviado ao STF aponta que o ministro André Mendonça não trocou mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro. A pedido do próprio magistrado, Edson Fachin levantou o sigilo do relatório de 30 páginas, que detalha episódios como a compra de um terno de luxo. Leia os detalhes.

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O relatório da Polícia Federal (PF) encaminhado ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, aponta que o ministro da Corte André Mendonça nunca trocou mensagens de celular com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master. No documento de 30 páginas, que agora será analisado pelo procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, há informação de que buscas não encontraram diálogos diretos.

“Não foram identificados, durante as buscas realizadas por palavras-chave, registros que evidenciem diálogo direto entre os interlocutores Daniel Bueno Vorcaro e o Ministro André Mendonça, seja por meio de aplicativos de mensagens, seja por qualquer outro canal de comunicação observado”, diz trecho do documento assinado pelo delegado Victor Arruda de Oliveira.

Na sequência, o relatório da PF apresenta uma mensagem de áudio enviada a Vorcaro pelo advogado Ciro Soares. “Fala, Vorcarinho… Trabalhando por você, levei o André lá no Vasco agora, pra fazer um terno”, diz a gravação de fevereiro de 2025. Antes da mensagem, há uma foto em que Soares aparece ao lado de Mendonça. A compra do terno luxuoso foi alvo de embates internos na Corte. O magistrado apresentou notas no valor de 26.430 reais para comprovar que a compra da roupa partiu dele.

Fachin atendeu a um pedido de Mendonça e determinou a liberação do relatório da PF sobre as menções a ele no celular do banqueiro Vorcaro. O material estava sob sigilo, mas o próprio Mendonça encaminhou ao presidente do Supremo um ofício pedindo a divulgação do conteúdo.

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“Considerando a manifestação expressa do Ministro interessado, que renuncia ao sigilo das informações constantes dos autos e solicita sua integral publicidade, defiro o pedido e determino o levantamento do sigilo da PET 17. 146/DF, franqueando-se o acesso público à íntegra dos respectivos autos”, decidiu Fachin. O sigilo foi derrubada no meio da manhã desta sexta-feira, 20. Mais cedo, Mendonça havia solicitado “ampla publicidade” ao documento.