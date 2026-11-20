O presidente do STF, Edson Fachin, atendeu a um pedido do ministro André Mendonça e determinou a liberação de um relatório da PF sobre as menções a ele no celular do banqueiro Daniel Vorcaro.

O material estava sob sigilo, mas o próprio Mendonça encaminhou a Fachin um ofício pedindo a divulgação do conteúdo.

“Considerando a manifestação expressa do Ministro interessado, que renuncia ao sigilo das informações constantes dos autos e solicita sua integral publicidade, defiro o pedido e determino o levantamento do sigilo da PET 17. 146/DF, franqueando-se o acesso público à íntegra dos respectivos autos”, decidiu Fachin.

Mais cedo, Mendonça havia solicitado “ampla publicidade” ao documento.

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“Registro que renuncio expressamente ao sigilo relacionado às informações ali contidas e, por conseguinte, solicito a Vossa Excelência que dê ampla publicidade à íntegra dos autos”, declarou o ministro.

Na quarta-feira, Fachin recebeu do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, um conjunto de relatórios sobre as menções a ministros da Corte no celular de Vorcaro.

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O material foi encaminhado para a PGR, para “avaliação das providências cabíveis”, no prazo de 15 dias.