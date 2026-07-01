PF apreende dinheiro dentro de livro falso

A Polícia Federal (PF) apreendeu maços de dinheiro dentro de um livro falso. A apreensão ocorreu na Operação Galho Fraco II, um desdobramento da investigação que mirou o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) em dezembro do ano passado.

Nessa etapa, pessoas ligadas ao parlamentar são alvos, mas não Sóstenes. Os maços de dinheiro foram encontrados em um dos endereços alvos da ação.

A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.

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Nas fases anteriores, foram identificadas supostas irregularidades na contratação de empresa de locação de veículos com recursos da cota parlamentar.

Agora, a PF encontrou indícios de possíveis tentativas de ocultação ou alteração de provas, o que pode caracterizar fraude processual.

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Também estão sendo investigados os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.