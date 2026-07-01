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Brasil

PF apreende dinheiro dentro de livro falso

Operação mira pessoas ligadas ao deputado federal Sóstenes Cavalcante

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 11h04 | Atualizado em 1 jul 2026, 11h46
Mão segura um livro preto com Manual de Advocacia na capa, sobre uma mesa de madeira. Ao lado, uma caixa branca com notas de 50 reais empilhadas e um livro marrom com Direito visível
Dinheiro encontrado em livro falso (./Reprodução)
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PF apreende dinheiro dentro de livro falso Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal (PF) apreendeu maços de dinheiro dentro de um livro falso. A apreensão ocorreu na Operação Galho Fraco II, um desdobramento da investigação que mirou o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) em dezembro do ano passado.

Nessa etapa, pessoas ligadas ao parlamentar são alvos, mas não Sóstenes. Os maços de dinheiro foram encontrados em um dos endereços alvos da ação.

A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.

Mesa de reunião com tampo de vidro preto coberta por pilhas de notas de cem e duzentos reais, dólares, relógios de pulso, um celular e um notebook, sugerindo apreensão de bens
Dinheiro apreendido pela PF em operação contra pessoas ligadas a Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) (Polícia Federal/Divulgação)
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Caixa branca aberta com maços de dinheiro: um de notas de 100 dólares, um de 100 reais e outro de 200 reais. Um lápis está ao lado da caixa sobre uma superfície marrom escura
Operação da PF mirou pessoas ligadas a Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) (Polícia Federal/Divulgação)
Relógio Patek Philippe Nautilus de aço inoxidável com mostrador preto, dentro de uma caixa preta aberta com interior bege, sobre uma toalha de mesa clara
Relógio de luxo encontrado em operação da PF contra pessoas ligadas a Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) (Polícia Federal/Divulgação)
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Nas fases anteriores, foram identificadas supostas irregularidades na contratação de empresa de locação de veículos com recursos da cota parlamentar.

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Agora, a PF encontrou indícios de possíveis tentativas de ocultação ou alteração de provas, o que pode caracterizar fraude processual.

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Também estão sendo investigados os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

 

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