PF apreende dinheiro dentro de livro falso
Operação mira pessoas ligadas ao deputado federal Sóstenes Cavalcante
A Polícia Federal (PF) apreendeu maços de dinheiro dentro de um livro falso. A apreensão ocorreu na Operação Galho Fraco II, um desdobramento da investigação que mirou o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) em dezembro do ano passado.
Nessa etapa, pessoas ligadas ao parlamentar são alvos, mas não Sóstenes. Os maços de dinheiro foram encontrados em um dos endereços alvos da ação.
A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.
Nas fases anteriores, foram identificadas supostas irregularidades na contratação de empresa de locação de veículos com recursos da cota parlamentar.
Agora, a PF encontrou indícios de possíveis tentativas de ocultação ou alteração de provas, o que pode caracterizar fraude processual.
Também estão sendo investigados os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.