PF mira pessoas ligadas a Sóstenes em operação

A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira a Operação Galho Fraco II, um desdobramento da investigação que mirou o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Nessa etapa, pessoas ligadas ao parlamentar são alvos, mas não Sóstenes.

A PF apreendeu maços de dinheiro vivo em um dos endereços.

A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.

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Nas fases anteriores, foram identificadas supostas irregularidades na contratação de empresa de locação de veículos com recursos da cota parlamentar.

Agora, a PF encontrou indícios de possíveis tentativas de ocultação ou alteração de provas, o que pode caracterizar fraude processual.

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Também estão sendo investigados os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.