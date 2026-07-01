PF mira pessoas ligadas a Sóstenes em operação
Ação é desdobramento de investigação sobre suspeita de desvio da cota parlamentar
A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira a Operação Galho Fraco II, um desdobramento da investigação que mirou o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).
Nessa etapa, pessoas ligadas ao parlamentar são alvos, mas não Sóstenes.
A PF apreendeu maços de dinheiro vivo em um dos endereços.
A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.
Nas fases anteriores, foram identificadas supostas irregularidades na contratação de empresa de locação de veículos com recursos da cota parlamentar.
Agora, a PF encontrou indícios de possíveis tentativas de ocultação ou alteração de provas, o que pode caracterizar fraude processual.
Também estão sendo investigados os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.