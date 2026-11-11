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PF abre inquérito para apurar se campanha de Flávio recebeu financiamento estrangeiro

Investigação ocorre a partir de decisão de Flávio Dino após pedidos dos então candidatos Lula e Renan Santos

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 13h20 | Atualizado em 11 nov 2026, 16h32
Homem de meia-idade com cabelo castanho escuro e camisa branca, olhando para frente com expressão séria, em meio a uma multidão de homens, um deles com camisa amarela e gola verde
Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar: derrotados na corrida presidencial  (PABLO PORCIUNCULA/AFP)
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PF abre inquérito para apurar se campanha de Flávio recebeu financiamento estrangeiro Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal abriu inquérito para apurar se a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República recebeu financiamento estrangeiro. A portaria com abertura da investigação ocorre por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino. Em outubro, dois dias depois do segundo turno da eleição presidencial, o magistrado determinou o procedimento investigatório.

Como mostrou a coluna Radar, de VEJA, ao determinar a investigação, Dino solicitou providências sobre “eventual origem, circulação e destinação de recursos estrangeiros” para a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, que acabou derrotado no segundo turno das eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão foi tomada a partir de um pedido feito pelo PT antes do primeiro turno. A solicitação foi apresentada em um processo que trata da possibilidade de municípios brasileiros ajuizarem ações judiciais no exterior visando a uma indenização por danos causados no Brasil.

O impulsionamento de postagens também deverá ser analisado pela PF para saber origem das publicações identificadas como “parcerias pagas”. A representação sobre as postagens foi feita pelo então candidato Renan Santos (Missão). Há suspeita de interferência de americanos em uma tentativa de auxiliar a campanha de Flávio. O senador, que tem mandato até o final de janeiro próximo, fugiu para o Estados Unidos na semana em que foi derrotado nas urnas. No dia anterior, ele havia sido intimado a entregar passaportes por determinação de Alexandre de Moraes, do STF. Para entrar no país norte-americano, o parlamentar utilizou passaporte italiano.

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