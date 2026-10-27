Dino abre inquérito para apurar suspeita de interferência estrangeira na eleição

O ministro Flávio Dino, do STF, determinou a abertura de um inquérito na Polícia Federal para investigar a suspeita de interferência estrangeira nas eleições presidenciais.

A apuração deverá analisar “eventual origem, circulação e destinação de recursos estrangeiros” para a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que acabou derrotado no segundo turno.

A decisão foi tomada a partir de um pedido feito pelo PT antes do primeiro turno, mas só apreciado agora. A solicitação foi apresentada em um processo que trata da possibilidade de municípios brasileiros ajuizarem ações judiciais no exterior visando a uma indenização por danos causados no Brasil.

A apuração deverá esclarecer se houve atuação no Brasil do grupo conservador Rockbridge Network, fundado pelo hoje vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance.

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Outro ponto abordado será a atuação de plataformas digitais, como a Meta, dona do Instagram, WhatsApp e Facebook.