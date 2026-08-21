Pesquisa: disputa pelo governo gaúcho está empatada entre PL e PDT

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Pesquisa do Instituto Paraná mostra cenário apertado para o governo do Rio Grande do Sul, com Luciano Zucco (PL) e Juliana Brizola (PDT) em empate técnico, sugerindo segundo turno. Para o Senado, Manuela D’Ávila (PSOL) lidera, mas a disputa pelas demais vagas é acirrada e cheia de empates. Confira os detalhes.

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Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 21, mostra que, no estado do Rio Grande do Sul, os dois candidatos favoritos ao governo estão empatados tecnicamente, dentro da margem de erro. Na simulação de como seria a votação para o primeiro turno, Luciano Zucco (PL), aparece com 34,4%, seguido de Juliana Brizola (PDT), com 31,4%. Os números reforçam uma grande possibilidade de que os dois se enfrentem no segundo turno.

Depois deles, o terceiro lugar fica com o atual vice-governador, Gabriel Souza (MDB), com 11,3%; depois dele, vem Marcelo Maranata (PSDB) com 4,1%, seguido de Cesar Pontes (PCO), com 2,3%, Rejane de Oliveira (PSTU), com 1,3% e Priscila Voigt (UP), com 1,1%. Os brancos e nulos são 7,7% e os que não souberam ou não quiseram opinar, 6,3%.

Essa mesma pesquisa mediu a rejeição dos candidatos ao governo. A lista é liderada por Juliana Brizola: 28,7% dos entrevistados disseram que não votariam nela de jeito nenhum. Zucco fica mais ou menos no mesmo patamar, rejeitado por quase um quarto do eleitorado (24,2%).

A pesquisa ouviu 1504 eleitores gaúchos distribuídos em 67 municípios entre os dias 18 e 20 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos, e o índice de confiança é de 95%.

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Disputa pelo Senado

O Paraná Pesquisas também questionou os entrevistados sobre o nome em que eles pretendem votar para senador. A ex-deputada federal e ex-candidata a vice-presidente Manuela D’Ávila (PSOL) tem 33,6% das intenções de voto. Depois dela, vem Marcel Van Hattem (Novo), com 26,9%, seguido de Germano Rigotto (MDB), 24,3%. Em quarto lugar está o ex-ministro-chefe da Secom do governo Lula, Paulo Pimenta (PT), com 22,5% e, em quinto, o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL), com 16%.

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Como as eleições deste ano renovação 2/3 do Senado, os eleitores podem votar em dois nomes. Depois de Manuela D’Ávila, segundo, terceiro, quarto e quinto colocados estão empatados na margem de erro da pesquisa.