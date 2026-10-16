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PEC do fim da 6×1: Alcolumbre quebra protocolo e faz homenagem a Paulo Paim

Durante promulgação, presidente do Senado convidou petista para compor a Mesa e destacou sua trajetória na defesa da redução da jornada

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 13h34 | Atualizado em 16 out 2026, 13h47
Políticos sorridentes em um evento oficial. O presidente Lula, de terno cinza e gravata vermelha, aperta a mão de um homem de terno preto que segura um documento. Outros homens de terno observam, um deles com o polegar para cima, em um ambiente formal com painéis escuros ao fundo
Brasília (DF), 16/10/2026 - Da esuqerda para diretita, Senador, Paulo Paim, presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o deputado, Carlos Veras, promulgam a proposta de Emenda à Constituição (PEC 221), que acaba com a escala um dia de descanso a cada seis de trabalho no país, a escala 6x1. (Lula Marques/Agência Brasil)
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O presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP) decidiu quebrar o protocolo da Casa e chamar o senador Paulo Paim (PT-RS) para compor a Mesa durante a promulgação do fim da escala 6×1. A solenidade aconteceu na manhã desta sexta-feira, 16, e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Me permitam pedir permissão (…) Acho que nós precisamos fazer uma homenagem a um grande ser humano, a um grande brasileiro, que esteve nas últimas quatro décadas lutando por essa conquista. E que eu tenho muita honra e muito privilégio de conviver, há alguns anos”, declarou Alcolumbre na abertura da sessão. 

Eu sei que o cerimonial estabeleceu esse rito constitucional de uma sessão solene, mas o meu coração não me permitiria deixar de convidar uma pessoa para a Mesa, para representar o povo brasileiro. Me permitam quebrar o protocolo, é para representar todos nós. Porque eu sei que ele, com certeza absoluta, representará todos nós congressistas. Queria pedir uma cadeira, e que ficasse ao lado do presidente Hugo Motta o nosso amigo, o cidadão brasileiro Paulo Paim”, prosseguiu o presidente do Senado.

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O senador gaúcho, que chega à sua aposentadoria ao fim desta legislatura — anúncio antecipado por VEJA –, foi ovacionado por colegas senadores e deputados ao dirigir-se à Mesa.

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Qual a razão da homenagem?

Muito antes da tramitação da PEC 221/2019, que agora estabelece 40 horas de trabalho semanais sem redução salarial, Paim já havia participado de outro capítulo da redução de jornada no país. Deputado federal na Assembleia Nacional Constituinte de 1988, o senador gaúcho, junto a outros parlamentares, defendeu e ajudou a aprovar a redução da jornada máxima de trabalho das então 48 para 44 horas semanais.

Paim, lembrou o episódio antes da promulgação do fim da 6×1 nesta sexta-feira, 16, e disse sentir-se “realizado”. “Pra mim, é uma emoção, como foi na Assembleia Constituinte. Agoram mais de 40 milhões de brasileiros serão beneficiados de forma direta, além das famílias e daqueles que estão na informalidade, porque as 40 horas passam a ser referência para todos, como é hoje o salário mínimo”, declarou.

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Em 1995, Paim apresentou uma proposta semelhante à que foi aprovada nesta semana no Congresso: reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição salarial. Já no Senado, apresentou a PEC 148/2015, que previa uma redução gradual até o limite de 36 horas semanais. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em 2025. No entanto, a partir da tramitação da PEC 221/2019, de autoria dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Erika Hilton (PSOL-SP), decidiu apoiar o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, que agora tornou-se lei.

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