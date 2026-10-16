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Economia

Com presença de Lula, Congresso promulga fim da escala 6×1 e redução da jornada de trabalho

Nova regra prevê dois dias de descanso por semana em até dois meses; carga horária será reduzida para 40 horas em 14 meses

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 10h58 | Atualizado em 16 out 2026, 11h04
Políticos sorridentes em um evento oficial. O presidente Lula, de terno cinza e gravata vermelha, aperta a mão de um homem de terno preto que segura um documento. Outros homens de terno observam, um deles com o polegar para cima, em um ambiente formal com painéis escuros ao fundo
Brasília (DF), 16/10/2026 - Da esuqerda para diretita, Senador, Paulo Paim, presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o deputado, Carlos Veras, promulgam a proposta de Emenda à Constituição (PEC 221), que acaba com a escala um dia de descanso a cada seis de trabalho no país, a escala 6x1. (Lula Marques/Agência Brasil)
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Com presença de Lula, Congresso promulga fim da escala 6×1 e redução da jornada de trabalho Priorize VEJA no Google

A jornada máxima de trabalho no Brasil deverá cair de 44 para 40 horas por semana, sem redução salarial, conforme estabelece a Emenda Constitucional nº 141 de 2026, promulgada pelo Congresso Nacional nesta sexta-feira, 16. A mudança faz parte de um conjunto de medidas que prevê o abandono da escala 6×1 e a adoção do regime de cinco dias de trabalho para dois de descanso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha o fim da 6×1 como uma de suas principais bandeiras na campanha à reeleição, acompanhou a promulgação da PEC.

A implementação das novas regras ocorrerá em etapas. O prazo estabelecido para a adoção da escala 5×2 em todo o país é de dois meses, enquanto a redução da carga horária semanal deverá ser concluída em 14 meses.

A conclusão da tramitação no Senado ocorreu na quarta-feira, 14, após a proposta receber 75 votos favoráveis e apenas um contrário. O único voto contra foi do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que ocupou a Vice-Presidência da República durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Fim da escala 6×1

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A aprovação foi precedida por mobilizações populares e reivindicações de sindicatos em defesa de melhores condições de trabalho. O governo apoiou a medida, que também obteve respaldo da maioria dos parlamentares da oposição presentes à votação.

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Esse apoio, porém, veio após uma tentativa de impedir que a proposta fosse apreciada ainda nesta semana. Inicialmente contrária à PEC, a oposição acabou liberando seus integrantes para votar depois da confirmação da sessão. A maioria dos parlamentares desse campo político votou a favor da mudança. Foi o caso do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência. Apesar de ter votado a favor do fim da escala 6×1, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro promete flexibilizar as relações trabalhistas se vencer a eleição contra Lula.

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