Parte do PT do Rio lança manifesto contra apoio à reeleição de Paes

Com cargos na gestão do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, o PT já se divide em torno das eleições de 2024. Nesta segunda, 16, o deputado federal petista Lindbergh Farias e o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no estado, Sandro Cezar, lançam uma manifesto contra a expectativa de que a união do PT com Paes se repita na campanha para o Palácio da Cidade.

Intitulado “Uma alternativa democrática e popular para a cidade do Rio”, o documento fala em dialogar com o PSOL, que já anunciou a pré-candidatura de Tarcísio Motta à Prefeitura da cidade do Rio. Há ainda defensores de que o candidato seja o atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo.