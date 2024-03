Pais e criança de 7 meses são baleados e mortos em Niterói

Uma família foi baleada na noite deste domingo, 17, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a polícia, uma mulher e um homem, além de seu filho, uma criança de menos de um ano de idade, foram alvos dos disparos, que deixaram também marcas no carro em que estavam. O casal morreu na hora. A criança, por sua vez, chegou a ser socorrida por moradores no local e levada a um hospital da região, mas não resistiu. Os agentes, agora, investigam a autoria e a motivação do ataque.

Informações preliminares dão conta de que o carro em que estava a família foi emparelhado por uma moto em uma estrada no bairro Baldeador. Uma das pessoas, então, metralhou o veículo. Os disparos atingiram mãe, pai e filho. A criança teria ainda ficado com uma bala alojada na cabeça, e chegou a passar por cirurgias após ser socorrida, mas não resistiu.

Segundo o g1, as vítimas foram Filipe Rodrigues, de 24 anos, e Raissa dos Santos Ferreira, de 23. O filho do casal, Miguel Filipe dos Santos Rodrigues, tinha apenas sete meses de vida. A família, que morava em uma cidade vizinha, São Gonçalo, voltava para casa após passar o dia com familiares.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso. De acordo com a Polícia Militar, o local do crime foi isolado para perícia.