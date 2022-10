Paes parte para o ataque contra Bolsonaro: ‘Qual obra deixou no Rio?’

Atualizado em 11 out 2022, 19h47 - Publicado em 11 out 2022, 19h42

Por Gustavo Silva Atualizado em 11 out 2022, 19h47 - Publicado em 11 out 2022, 19h42

Em disputa por votos no Rio de Janeiro, Lula (PT) realizou nessa terça-feira, um comício em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A campanha petista tenta recuperar terreno no estado, após derrota para Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno.

Durante o ato, Eduardo Paes (PSD), em conversa com jornalistas, partiu para o ataque contra o mandatário, destacando seus “não-feitos”. “Qual obra o Bolsonaro deixou para a cidade em que viveu?”, indagou o prefeito da capital. “Se o atual presidente me mostrar algo de verdade que ele tiver feito pelo Rio de Janeiro, eu largo a campanha de Lula e vou apoiar ele”, provocou.

Paes decidiu apoiar Lula ainda no primeiro turno, mas ainda não tinha se engajado na campanha por conta da disputa local ao governo do estado. Enquanto o ex-presidente defendia a eleição de Marcelo Freixo (PSB), o prefeito trabalhava pela eleição de Rodrigo Neves (PDT).

Continua após a publicidade