Padilha aposta em ‘ritmo concentrado da Câmara’, e fala de repouso de Lula

Depois de visitar o presidente Luiz Inácio da Silva na noite deste domingo, 25, no Palácio da Alvorada, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a ida do presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, ao Alvorada, na tarde da última sexta-feira, 24, foi “extremamente produtiva”. Sustentou ainda que a vontação das 13 Medidas Provisórias que estão no Congresso terá “ritmo concentrado”.

Diante do quadro de saúde de Lula, que suspendeu a viagem à China neste domingo, 26, Padilha afirmou que o governo segue sua agenda normal. Para a próxima semana, está prevista a marcha dos prefeitos em Brasília. Padilha, em tom semelhante ao dos médicos do presidente, disse que recomendará a Lula que não participe do evento.

“Ele vai tomar caldo de galinha, receita de avó para gripe. Vai se rcuperar. Vou recomendar que não vá à marcha”, disse Padilha.