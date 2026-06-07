Os próximos capítulos do julgamento da prisão do pai de Daniel Vorcaro no STF
O ministro Gilmar Mendes avalia levar o caso para análise dos magistrados no plenário físico da Segunda Turma do Supremo
Depois de pedir vista no julgamento do pedido de prisão de Henrique Vorcaro, pai do dono do finado Banco Master, o ministro Gilmar Mendes, decano do STF, avalia levar o caso ao plenário físico da Segunda Turma. O julgamento pode ser marcado já para a próxima terça-feira.
Henrique Vorcaro está preso há quase vinte dias na Penitenciária Nelson Hungria, em Minas Gerais. Segundo a defesa do empresário ele está bem adaptado na unidade prisional.
No dia 22 de maio, o ministro André Mendonça, relator do caso no STF e autor das ordens de prisão tanto do pai quanto do primo de Daniel Vorcaro, votou, no plenário virtual, para manter Henrique Vorcaro e Felipe Cançado Vorcaro presos.
Em seu voto, Mendonça alegou que as condutas criminosas investigadas pela PF continuaram mesmo após o início das investigações das fraudes do Master.
Para o magistrado, soltar Henrique Vorcaro e o primo do dono Banco Master representa um risco para as investigações, já que, uma vez em liberdade, eles podem voltar agir para prejudicar o trabalho dos investigadores e destruir provas, além de continuar a cometer crimes.
Decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes interrompeu a análise dos casos ao pedir vista.
Ainda integram o colegiado os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Nunes Marques. O ministro Toffoli tem se declarado impedido de julgar casos relacionados ao Master, diante da ligação de negócios privados com o banqueiro.