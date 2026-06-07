Depois de pedir vista no julgamento do pedido de prisão de Henrique Vorcaro, pai do dono do finado Banco Master, o ministro Gilmar Mendes, decano do STF, avalia levar o caso ao plenário físico da Segunda Turma. O julgamento pode ser marcado já para a próxima terça-feira.

Henrique Vorcaro está preso há quase vinte dias na Penitenciária Nelson Hungria, em Minas Gerais. Segundo a defesa do empresário ele está bem adaptado na unidade prisional.

No dia 22 de maio, o ministro André Mendonça, relator do caso no STF e autor das ordens de prisão tanto do pai quanto do primo de Daniel Vorcaro, votou, no plenário virtual, para manter Henrique Vorcaro e Felipe Cançado Vorcaro presos.

Em seu voto, Mendonça alegou que as condutas criminosas investigadas pela PF continuaram mesmo após o início das investigações das fraudes do Master.

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Para o magistrado, soltar Henrique Vorcaro e o primo do dono Banco Master representa um risco para as investigações, já que, uma vez em liberdade, eles podem voltar agir para prejudicar o trabalho dos investigadores e destruir provas, além de continuar a cometer crimes.

Decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes interrompeu a análise dos casos ao pedir vista.

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Ainda integram o colegiado os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Nunes Marques. O ministro Toffoli tem se declarado impedido de julgar casos relacionados ao Master, diante da ligação de negócios privados com o banqueiro.