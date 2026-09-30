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Os novos números da disputa eleitoral no Espírito Santo, segundo a Real Time Big Data

Governador Ferraço (MDB) trava batalha acirrada contra o ex-prefeito Pazolini (Republicanos), indica levantamento publicado nesta quarta-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 09h03 | Atualizado em 30 set 2026, 09h12
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB); e o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos)
O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB); e o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) (Giovani Pagotto/Governo do Espírito Santo/Wellington Abner/Assembléia Legislativa do ES/Divulgação)
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Os novos números da disputa eleitoral no Espírito Santo, segundo a Real Time Big Data Priorize VEJA no Google

A quatro dias do primeiro turno das eleições estaduais, o governador Ricardo Ferraço (MDB) é favorito à reeleição no Espírito Santo, com vantagem estreita sobre o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta quarta-feira, 30.

No primeiro turno, Ricardo Ferraço tem 45% das intenções de voto na pesquisa, seguido por Lorenzo Pazolini, que tem 37% do eleitorado. Na sequência, aparece o deputado federal Helder Salomão (PT), com 14%, e os demais candidatos não pontuaram no levantamento.

Governador — Espírito Santo — 1º turno

Siga
  • Ricardo Ferraço (MDB): 45%
  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 37%
  • Helder Salomão (PT): 14%
  • Breno Barcelos (Missão): 0%
  • Rafael Demuner (UP): 0%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS / NR: 2%

A disputa acirrada entre Ferraço e Pazolini se repete nas simulações de segundo turno, com projeção de vitória apertada do emedebista por 48% a 41% dos votos. Tanto o governador quanto o ex-prefeito derrotariam, com folga, o deputado petista em confronto direto.

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Governador — Espírito Santo — 2º turno (cenário 1)

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  • Ricardo Ferraço (MDB): 48%
  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 41%
  • Nulo / Branco: 7%
  • NS / NR: 4%

Governador — Espírito Santo — 2º turno (cenário 2)

  • Ricardo Ferraço (MDB): 61%
  • Helder Salomão (PT): 26%
  • Nulo / Branco: 7%
  • NS / NR: 6%
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Governador — Espírito Santo — 2º turno (cenário 3)

  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 55%
  • Helder Salomão (PT): 31%
  • Nulo / Branco: 7%
  • NS / NR: 7%

Já a corrida ao Senado pelo Espírito Santo é liderada pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB), que pontua 28% entre o eleitorado capixaba.

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Na segunda posição, considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, emaranham-se as candidaturas de Sergio Meneguelli (PSD), deputado estadual; Evair de Melo (Republicanos), deputado federal; Fabiano Contarato (PT), senador que busca a reeleição; Maguinha Malta (PL), cantora e filha do senador Magno Malta (PL); e Rose de Freitas (MDB), ex-senadora.

Senador — Espírito Santo

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  • Renato Casagrande (PSB): 28%
  • Sergio Meneguelli (PSD): 13%
  • Evair de Melo (Republicanos): 12%
  • Fabiano Contarato (PT): 12%
  • Maguinha Malta (PL): 12%
  • Rose de Freitas (MDB): 9%
  • Marcos do Val (Avante): 4%
  • Leonardo Monjardim (Novo): 2%
  • Rodney Miranda (PRTB): 2%
  • Professor Fabian (PSol): 1%
  • Callegari (DC): 0%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS/NR: 3%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Espírito Santo entre os dias 25 e 29 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código ES-01627/2026.

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