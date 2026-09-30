Os novos números da disputa eleitoral no Espírito Santo, segundo a Real Time Big Data

Ler Resumo





A quatro dias do primeiro turno, pesquisa Real Time Big Data revela Ricardo Ferraço (MDB) com 45% das intenções de voto para governador do Espírito Santo, superando Lorenzo Pazolini (Republicanos), que tem 37%. No segundo turno, Ferraço também leva vantagem. Para o Senado, Renato Casagrande (PSB) lidera. Confira os detalhes.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A quatro dias do primeiro turno das eleições estaduais, o governador Ricardo Ferraço (MDB) é favorito à reeleição no Espírito Santo, com vantagem estreita sobre o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta quarta-feira, 30.

No primeiro turno, Ricardo Ferraço tem 45% das intenções de voto na pesquisa, seguido por Lorenzo Pazolini, que tem 37% do eleitorado. Na sequência, aparece o deputado federal Helder Salomão (PT), com 14%, e os demais candidatos não pontuaram no levantamento.

Governador — Espírito Santo — 1º turno

Ricardo Ferraço (MDB): 45%

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 37%

Helder Salomão (PT): 14%

Breno Barcelos (Missão): 0%

Rafael Demuner (UP): 0%

Nulo/Branco: 2%

NS / NR: 2%

A disputa acirrada entre Ferraço e Pazolini se repete nas simulações de segundo turno, com projeção de vitória apertada do emedebista por 48% a 41% dos votos. Tanto o governador quanto o ex-prefeito derrotariam, com folga, o deputado petista em confronto direto.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Governador — Espírito Santo — 2º turno (cenário 1)

Continua após a publicidade

Ricardo Ferraço (MDB): 48%

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 41%

Nulo / Branco: 7%

NS / NR: 4%

Governador — Espírito Santo — 2º turno (cenário 2)

Ricardo Ferraço (MDB): 61%

Helder Salomão (PT): 26%

Nulo / Branco: 7%

NS / NR: 6%

Continua após a publicidade

Governador — Espírito Santo — 2º turno (cenário 3)

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 55%

Helder Salomão (PT): 31%

Nulo / Branco: 7%

NS / NR: 7%

Já a corrida ao Senado pelo Espírito Santo é liderada pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB), que pontua 28% entre o eleitorado capixaba.

Continua após a publicidade

Na segunda posição, considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, emaranham-se as candidaturas de Sergio Meneguelli (PSD), deputado estadual; Evair de Melo (Republicanos), deputado federal; Fabiano Contarato (PT), senador que busca a reeleição; Maguinha Malta (PL), cantora e filha do senador Magno Malta (PL); e Rose de Freitas (MDB), ex-senadora.

Senador — Espírito Santo

Continua após a publicidade

Renato Casagrande (PSB): 28%

Sergio Meneguelli (PSD): 13%

Evair de Melo (Republicanos): 12%

Fabiano Contarato (PT): 12%

Maguinha Malta (PL): 12%

Rose de Freitas (MDB): 9%

Marcos do Val (Avante): 4%

Leonardo Monjardim (Novo): 2%

Rodney Miranda (PRTB): 2%

Professor Fabian (PSol): 1%

Callegari (DC): 0%

Nulo/Branco: 2%

NS/NR: 3%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Espírito Santo entre os dias 25 e 29 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código ES-01627/2026.