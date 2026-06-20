Os ingressos do show de Jaques Wagner, o Master e o PCC

Ler Resumo





O operador financeiro João Carlos Falbo Mansur, ligado à Reag Investimentos, é peça central em várias investigações. Ele teria providenciado ingressos para show de Taylor Swift para Jaques Wagner, pagos pelo Banco Master. Seu nome também surge em casos de fraude do Banco Master, lavagem de dinheiro do PCC e desvio em compra de respiradores.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Na decisão que autorizou a busca da Polícia Federal na residência do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça fez referência a um personagem que já apareceu em outras investigações policiais — o operador do mercado financeiro João Carlos Mansur.

Na investigação sobre o líder petista, Mansur é apontado como o responsável por adquirir ingressos no valor de 63 mil reais para um show da cantora Taylor Swift para Jaques Wagner e familiares. O pedido do senador foi feito a Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master, que repassou ao operador.

“A aquisição dos bilhetes, que também foi objeto de diálogo envolvendo João Carlos Mansur, teria sido realizada pela empresa Reag Investimentos”, anotou o ministro André Mendonça em sua decisão.

Mansur é investigado na Operação Compliance Zero, que apura as fraudes do Master, por suspeita de captação de recursos, aplicação em fundos e ocultação de patrimônio pessoal para Vorcaro e familiares.

Continua após a publicidade

O operador se afastou da presidência do Conselho de Administração da Reag, em setembro passado, depois de a instituição ter sido citada numa operação contra o Primeiro Comando da Capital, o PCC, em São Paulo.

A investigação apontou irregularidades em operações de distribuição de petróleo, um esquema que envolvia lavagem de dinheiro de fundos de investimento e fintechs.

Continua após a publicidade

A suspeita é que a Reag teria sido usada par criar fundos de investimentos que eram destinados à aquisição de empresas e à blindagem do patrimônio de criminosos do PCC.

Mansur também é investigado pelo seu relacionamento com os empresários Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco.

Continua após a publicidade

Em janeiro, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Reag por graves violações às normas do Sistema Financeiro Nacional.

Uma reportagem de VEJA desta semana revela que a Reag também aparece num rumoroso caso de corrupção na Bahia que envolve o desvio de 48 milhões de reais, que deveriam ter sido usados para a compra de respiradores durante a pandemia da Covid-19.

Continua após a publicidade

Procurado, Mansur, por intermédio de sua assessoria, disse que ele não tem nada a declarar.