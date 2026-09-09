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Brasil

Os brasileiros mais ricos de cada estado em 2026

Brasil reúne 255 bilionários, segundo lista da Forbes

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 10h12 | Atualizado em 9 set 2026, 17h03
Três homens em close-up: um idoso de cabelos brancos sorrindo, um homem de terno preto e camisa branca com microfone, e um homem de camisa azul e terno escuro com expressão séria
João Paulo Lemann, Eduardo Saverin e Joesley Batista (Andre Dusek/VEJA/Sam Barnes/Sportsfile/Getty Images/Divulgação)
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Além de mostrar que o Brasil reúne 255 bilionários, a lista de grandes fortunas de 2026 da Forbes expõe uma concentração expressiva da riqueza em determinadas regiões do país. O Sudeste, por exemplo, tem quase 60% dos nomes. Em São Paulo, o nome no topo é Eduardo Saverin, 44, cofundador do Facebook, com patrimônio estimado em 162,9 bilhões de reais.

No Rio de Janeiro, Jorge Paulo Lemann, 86, da AB InBev/3G Capital, aparece em primeiro do Estado, com 103,5 bilhões de reais. Minas Gerais, por sua vez, tem entre seus maiores patrimônios uma das bilionárias mais jovens da relação: Luana Lopes Lara, 30, cofundadora da plataforma Kalshi, com 13,4 bilhões de reais.

Leia também: Os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026

Fora do Sudeste, Santa Catarina se destaca com 38 bilionários. Já a Região Norte nem aparece no mapa, sem nenhum representante dos sete estados na lista.

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As origens das fortunas também são diversas e passam por setores como tecnologia, bancos, indústria, varejo e investimentos. O levantamento considera o estado de nascimento dos bilionários, e não necessariamente o local onde vivem atualmente ou mantêm seus negócios.

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Confira a lista:

  • São Paulo (SP): Eduardo Luiz Saverin (Meta/Facebook), com 162,9 bilhões de reais
  • Rio de Janeiro (RJ): Jorge Paulo Lemann (AB InBev/3G Capital), com 103,5 bilhões de reais
  • Goiás (GO): Joesley Mendonça Batista (JBS), com 21,9 bilhões de reais
  • Ceará (CE): Mauro Araújo Alencar Araripe (Casa dos Ventos), com 20,3 bilhões de reais
  • Santa Catarina (SC): Alceu Elias Feldmann (Fertipar), com 19,2 bilhões de reais
  • Rio Grande do Sul (RS): Lírio Albino Parisotto (Videolar/Bolsa de Valores), com 14,2 bilhões de reais
  • Minas Gerais (MG): Luana Lopes Lara (Kalshi), com 13,4 bilhões de reais
  • Paraná (PR): Artur Noemio Grynbaum (O Boticário), com 8,7 bilhões de reais
  • Paraíba (PB): José Janguiê Bezerra Diniz (Ser Educacional), com 3,8 bilhões de reais
  • Pernambuco (PE): Flávio Gurgel Rocha (Guararapes/Riachuelo), com 3,7 bilhões de reais
  • Maranhão (MA): Ilson Mateus Rodrigues (Grupo Mateus). com 3,5 bilhões de reais
  • Mato Grosso do Sul (MS): Luiz Humberto Pereira (Grupo Pereira), com 3 bilhões de reais
  • Bahia (BA): Carlos Nascimento Pedreira Filho (GPS), com 1,4 bilhão de reais
  • Espírito Santo (ES): Nilton Carlos Chieppe (Azul/Águia Branca), com 1,3 bilhão de reais
  • Rio Grande do Norte (RN): Pedro Alcântara Rego de Lima e família (3Corações), com 1,1 bilhão de reais
  • Alagoas (AL): Vitor Wanderley Jr. e irmãos (Usina Coruripe), com 1,0 bilhão de reais
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