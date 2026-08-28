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Os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026; confira o ranking

Lista da Forbes foi divulgada nesta quinta-feira, 27

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 12h00
Homem branco de cabelo castanho, terno preto e camisa branca, sentado em uma poltrona cinza, gesticulando com as mãos abertas. Ele usa um microfone de lapela e sorri, com um fundo verde quadriculado e faixas de luz horizontais
Saverin está hoje entre os homens mais ricos do mundo (Sam Barnes/Sportsfile/Getty Images)
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A nova lista da Forbes dos maiores bilionários do Brasil, divulgada nesta quinta-feira, 27, mostra que o topo continua nas mãos de velhos conhecidos. Neste levantamento, o que mudou é o tamanho da fortuna: cada vez maior. Eduardo Saverin, cofundador do Facebook e investidor, manteve a liderança, com patrimônio estimado em 227 bilhões de reais. Na sequência aparecem Vicky Safra e família, com 130,6 bilhões, e Jorge Paulo Lemann e família, com 103,5 bilhões de reais.

A distância que separa Saverin dos demais ajuda a dimensionar sua fortuna. Aos 44 anos, o empresário nascido em São Paulo construiu boa parte de seu patrimônio a partir da participação no Facebook, empresa que ajudou a fundar, em 2004, ao lado de Mark Zuckerberg durante os anos de universidade nos Estados Unidos. Depois de deixar a operação da rede social, motivado por divergências e conflitos, mudou-se para Singapura e passou a atuar como investidor, com participações em empresas de tecnologia e startups.

A lista também reúne nomes ligados ao mercado financeiro, à indústria, à mineração e ao varejo. André Esteves, do BTG Pactual, ocupa a quarta posição, seguido por Fernando Roberto Moreira Salles, do Itaú Unibanco e da CBMM. A lista dos dez primeiros ainda inclui nomes como Carlos Alberto Sicupira, Pedro Moreira SallesMiguel Krigsner, fundador do Grupo Boticário.

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Para elaborar o ranking, a Forbes considera informações públicas sobre os patrimônios. Entre os principais critérios estão as participações em empresas de capital aberto, calculadas a partir da cotação das ações no fechamento de 30 de junho de 2026, além de outros ativos e participações empresariais conhecidos.

Veja abaixo os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026.

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  1. Eduardo Saverin (Meta/Facebook): 162,9 bilhões de reais
  2. Vicky Sarfati Safra e família: 130,6 bilhões de reais
  3. Jorge Paulo Lemann e família (3G Capital/AB InBev): 103,5 bilhões de reais
  4. André Santos Esteves (BTG Pactual): 66,1 bilhões de reais
  5. Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM): 50,3 bilhões de reais
  6. Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM): 46,6 bilhões de reais
  7. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles (3G Capital/AB InBev): 38,8 bilhões de reais
  8. Miguel Krigsner (O Boticário): 35,7 bilhões de reais
  9. Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família (AB InBev / 3G Capital): 35,4 bilhões de reais
  10. Ricardo Castellar de Faria (Granja Faria): 35,1 bilhões de reais
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