Operação mira estrutura do CV que controla comunidades e tráfico de drogas no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta sexta-feira, 13, uma operação contra uma estrutura criminosa do Comando Vermelho (CV) que controla comunidades, articula o tráfico de drogas e promove expansão territorial da facção na Baixada Fluminense. Até a última atualização desta reportagem, nove pessoas haviam sido presas. São cumpridos 24 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão.

A Operação Conexão Baixada é coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), com o apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB).

As investigações tiveram início a partir da atuação de um criminoso que roubava residências de luxo e instituições bancárias. No aprofundamento das diligências, os policiais identificaram conexões entre ele e membros do esquema. Ao todo, foram identificados 30 integrantes de uma quadrilha envolvida em atividades criminosas em Duque de Caxias, especialmente nas comunidades Lixão, Parque Lafaiete e Vila Ideal, e em outros pontos da Baixada.

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De acordo com a Polícia Civil, o grupo usa “a violência como instrumento de imposição de poder e atuam com armas de fogo de elevado potencial ofensivo, incluindo fuzis e pistolas adaptadas para disparos em rajada”. No topo da cadeia, está o traficante Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, conhecido como “Bochecha Rosa”, apontado como uma das lideranças do CV na região.

“Os agentes identificaram ainda que o grupo possui funções bem distribuídas, incluindo atividades de comando, coordenação, administração dos negócios ilícitos e manutenção do aparato armado”, informou a corporação. “Os criminosos também dispõem de mecanismos de monitoramento e enfrentamento às forças de segurança. Além disso, os policiais constataram a existência de registros contábeis relacionados às atividades ilegais e de um sistema de pagamentos mensais destinados a comparsas custodiados no sistema prisional.”

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Vários dos alvos da ação desta sexta têm antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico e a delitos envolvendo armas de fogo. A nova ofensiva, segundo a Polícia Civil, tem como objetivo “atingir diferentes escalões e núcleos da facção, incluindo lideranças responsáveis pela articulação do tráfico e pela manutenção do domínio armado de comunidades”.