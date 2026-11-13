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Operação mira estrutura do CV que controla comunidades e tráfico de drogas no Rio

São cumpridos 24 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão; até o momento, nove foram detidos

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h47
Viatura da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Viatura da Polícia Civil do Rio de Janeiro.  (Polícia Civil do Rio de Janeiro/Divulgação)
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Operação mira estrutura do CV que controla comunidades e tráfico de drogas no Rio Priorize VEJA no Google

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta sexta-feira, 13, uma operação contra uma estrutura criminosa do Comando Vermelho (CV) que controla comunidades, articula o tráfico de drogas e promove expansão territorial da facção na Baixada Fluminense. Até a última atualização desta reportagem, nove pessoas haviam sido presas. São cumpridos 24 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão.

A Operação Conexão Baixada é coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), com o apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB).

As investigações tiveram início a partir da atuação de um criminoso que roubava residências de luxo e instituições bancárias. No aprofundamento das diligências, os policiais identificaram conexões entre ele e membros do esquema. Ao todo, foram identificados 30 integrantes de uma quadrilha envolvida em atividades criminosas em Duque de Caxias, especialmente nas comunidades Lixão, Parque Lafaiete e Vila Ideal, e em outros pontos da Baixada.

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De acordo com a Polícia Civil, o grupo usa “a violência como instrumento de imposição de poder e atuam com armas de fogo de elevado potencial ofensivo, incluindo fuzis e pistolas adaptadas para disparos em rajada”. No topo da cadeia, está o traficante Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, conhecido como “Bochecha Rosa”, apontado como uma das lideranças do CV na região.

“Os agentes identificaram ainda que o grupo possui funções bem distribuídas, incluindo atividades de comando, coordenação, administração dos negócios ilícitos e manutenção do aparato armado”, informou a corporação. “Os criminosos também dispõem de mecanismos de monitoramento e enfrentamento às forças de segurança. Além disso, os policiais constataram a existência de registros contábeis relacionados às atividades ilegais e de um sistema de pagamentos mensais destinados a comparsas custodiados no sistema prisional.”

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Vários dos alvos da ação desta sexta têm antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico e a delitos envolvendo armas de fogo. A nova ofensiva, segundo a Polícia Civil, tem como objetivo “atingir diferentes escalões e núcleos da facção, incluindo lideranças responsáveis pela articulação do tráfico e pela manutenção do domínio armado de comunidades”.

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