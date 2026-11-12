Traficante do TCP que lutou na guerra da Ucrânia é preso na Avenida Brasil

Luiz André dos Santos Souza, de 26 anos, conhecido como Predador, foi preso nesta quinta-feira, 12, por agentes da Polícia Civil na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio. O traficante havia sido recrutado para integrar as forças que combatem na guerra da Ucrânia, onde permaneceu entre fevereiro e julho de 2026. Segundo a polícia, ele participou de confrontos ao lado de combatentes estrangeiros e recebia aproximadamente R$ 12 mil mensais pelo serviço.

De acordo com as investigações, depois de voltar ao Brasil, Predador passou a atuar na segurança de lideranças do tráfico na Vila Pinheiro, no Complexo da Maré, território dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). A Polícia Civil informou que ele foi localizado após um trabalho de investigação e monitoramento. A operação terminou sem troca de tiros ou registro de feridos.

O homem já havia sido condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele ainda tem nove anos e seis meses de pena a cumprir em regime fechado. A ordem de prisão foi expedida pela 2ª Vara de Japeri.

Continua após a publicidade