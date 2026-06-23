Operação da PF mira banco de Edir Macedo, da Universal

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira, 23, uma operação para investigar fraudes no sistema financeiro envolvendo o Banco Digimais, de Edir Macedo, criador da Igreja Universal do Reino de Deus.

Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão em São Paulo.

A Justiça Federal de São Paulo também autorizou o bloqueio de bens até o valor de 670 milhões de reais e quebra do sigilo dos investigados.

A investigação é baseada em relatórios do Banco Central, que apontam, segundo a PF, manipulação de demonstrativos contábeis e de registros regulatórios para ocultar a real situação financeira da instituição.

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Estão sendo apurados os crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de crédito vedadas.