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Brasil

OAB-RJ corta anuidade pela segunda vez e prevê zerar dívida

Redução do valor pago por advogados é de 20% em dois anos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 17h24
Sede da OAB-RJ, no Centro do Rio
Sede da OAB-RJ, no Centro do Rio (OAB-RJ/Divulgação)
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A OAB-RJ vai reduzir, pelo segundo ano consecutivo, o valor da anuidade paga por advogadas e advogados de todo o estado. No acumulado de dois anos, a redução chega a 20%, ficando em 955 reais para o exercício 2027. Em 2025, eram 1. 193,83 reais.

O anúncio foi feito pela presidente da entidade, Ana Tereza Basilio, e pelo tesoureiro Fábio Nogueira. Também está previsto para dezembro o fim da dívida bancária da OAB-RJ. Quando a atual gestão assumiu a presidência da entidade, em 2025, o valor era de 28,5 milhões de reais.

“Há um ano, nós já havíamos anunciado a redução da anuidade para R$ 985. E, agora, vamos reduzir para R$ 955, num total de 20%. Nesse período, a inflação pelo IPCA foi de 10%. Estamos fazendo isso para ajudar a advocacia, especialmente aqueles que passam por dificuldades. E o que posso dizer é que a nossa política de austeridade deu certo. A nossa reforma administrativa funcionou. Em dezembro, nós vamos zerar a dívida da OAB-RJ”, afirmou Ana Tereza.

Logo após o início do mandato, Ana Tereza Basilio deu início a uma reforma administrativa, com corte de funcionários, readequação salarial e revisão de todos os contratos de prestação de serviços. O corte incluiu carros e motoristas.

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