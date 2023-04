OAB repudia desembargador que chamou Paraná de superior a Norte e Nordeste

A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná (OAB-PR) lançou nota de repúdio nesta segunda-feira, 17, contra a fala do desembargador Mário Helton Jorge, em que ele defende que o estado da região sul do Brasil tem “nível superior” às unidades da federação das regiões Norte e Nordeste. A declaração foi dada em uma sessão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), onde Mário discursava sobre corrupção. “É uma roubalheira generalizada. E isso no Paraná, que é um estado que tem um nível cultural superior ao Norte do país, Nordeste”, disse.

“Manifestamos o incondicional apoio à advocacia e sua solidariedade ao povo brasileiro, atingidos pelas palavras de cunho discriminatório”, publicou a OAB-PR. A ordem ainda avisou que vai “utilizar dos meios legais e regimentais” para “desagravar” a advocacia paranaense.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou, durante o fim de semana, que acionaria o Ministério Público Federal e Conselho Nacional de Justiça, porque a fala se enquadra na lei sobre crime de racismo.

O desembargador divulgou nota por meio do TJPR, em que pede perdão pela declaração. “Não houve intenção de menosprezar ou estabelecer comparação de cunho preconceituoso contra qualquer pessoa, instituição ou região”, destaca o texto.

Continua após a publicidade