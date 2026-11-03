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Brasil

O que se sabe sobre queda de asa-delta que deixou dois mortos no Rio

Instrutor Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 anos, e o turista argentino Adrian Guillermo Arismendi, de 26, colidiram com muro na Praia de São Conrado

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 08h48
Vista aérea dividida: à esquerda, pessoas na areia e calçadão de Copacabana com bandeira do Brasil; à direita, helicóptero vermelho e veículos de resgate em área gramada, com público observando
Acidente de asa-delta em São Conrado. (Reprodução/Instagram)
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O instrutor de voo livre Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 anos, e o turista argentino Adrian Guillermo Arismendi, de 26, morreram na queda de uma asa-delta na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na segunda-feira 3. Ainda não há informações sobre o que levou ao acidente, mas as imagens do voo já foram entregues à 15ª DP (Gávea), que conduz as investigações.

Luiz Eduardo e Adrian saltaram da Rampa da Pedra Bonita. Testemunhas afirmaram que asa-delta curvou abaixo do padrão na hora do pouso e colidiu com força com o muro que separa o calçadão da praia. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio foi acionado por volta das 11h23.

A ocorrência contou com a atuação de equipes do 25º Grupamento de Bombeiro Militar, do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) e do 3º Grupamento Marítimo (3º GMAR). As vítimas chegaram a ser socorridas em estado grave, ambas em parada cardiorrespiratória (PCR), e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiram.

+ Instrutor e passageiro morrem em acidente de asa-delta no Rio

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O instrutor havia recebido a carteira profissional há um ano. Ele, contudo, voava no Clube São Conrado de Voo Livre, na Zona Sul, há cerca de uma década. Adrian, por sua vez, estava no Rio com amigos para passar o feriado. O restante do grupo conseguiu voar tranquilamente antes dele. Era a primeira vez que o argentino pulava de asa-delta. Não se sabe quando e onde serão os velórios.

São Conrado foi palco de outros três acidentes de voo livre neste ano. Em fevereiro, o instrutor Rodolfo Pascoal Ladeira e a turista americana Jenny Colôn Rodríguez morreram após a queda de uma asa-delta no mar. Em 28 de agosto, o coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima morreu ao cair de parapente — segundo o clube de voo local, o equipamento teria sido atingido por uma linha de pipa com cerol ou linha chilena. Já na última quinta-feira, 29, duas mulheres ficaram feridas depois que um parapente caiu no calçadão na aproximação para o pouso.

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