Instrutor e passageiro morrem em acidente de asa-delta no Rio

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Um instrutor e um passageiro morreram após a queda de uma asa-delta na Praia de São Conrado, Rio de Janeiro. Socorridos em estado grave, não resistiram. Testemunhas relataram problemas no pouso e impacto contra um muro. Este é o quarto acidente fatal de voo livre na região este ano, levantando preocupações sobre a segurança.

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Um instrutor e um passageiro morreram nesta segunda-feira, 2, após a queda de uma asa-delta na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas em estado grave, em parada cardiorrespiratória. Elas foram levadas de helicóptero ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiram aos ferimentos.

O salto ocorreu na rampa da Pedra Bonita, principal ponto de decolagem de asa-delta e parapente do Rio. Testemunhas narraram que o instrutor e o passageiro tiveram problemas ao pousar e bateram com força no muro entre o calçadão e a areia.

São Conrado foi palco de outros três acidentes de voo livre neste ano. Em fevereiro, o instrutor Rodolfo Pascoal Ladeira e a turista americana Jenny Colôn Rodríguez morreram após a queda de uma asa-delta no mar. Em 28 de agosto, o coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima morreu ao cair de parapente — segundo o clube de voo local, o equipamento teria sido atingido por uma linha de pipa com cerol ou linha chilena. Já na última quinta-feira, 29, duas mulheres ficaram feridas depois que um parapente caiu no calçadão durante a aproximação para o pouso.