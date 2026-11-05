O que pode ter provocado queda de asa-delta que matou dois no Rio de Janeiro

A Polícia Civil investiga se houve erro humano do instrutor na queda de asa-delta que deixou dois mortos na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na segunda-feira 3. Testemunhas afirmaram que o equipamento curvou abaixo do padrão na hora do pouso, o que levou o instrutor Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 anos, e o turista argentino Adrian Guillermo Arismendi, de 26, a colidirem com força contra o muro que separa o calçadão da areia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio foi acionado por volta das 11h23. A ocorrência contou com a atuação de equipes do 25º Grupamento de Bombeiro Militar, do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) e do 3º Grupamento Marítimo (3º GMAR). As vítimas chegaram a ser socorridas em estado grave, ambas em parada cardiorrespiratória (PCR), e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiram.

A dupla havia saltado da rampa da Pedra Bonita, gerenciada pelo Clube São Conrado de Voo Livre. Espera-se que o estabelecimento envie um documento de análise do acidente à 15ª DP (Gávea), responsável pelo caso, até sexta-feira, 6.

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Luiz Eduardo havia recebido a carteira profissional há um ano. Ele, contudo, voava no Clube São Conrado de Voo Livre há cerca de uma década. Adrian, por sua vez, estava no Rio com amigos para passar o feriado. O restante do grupo conseguiu voar tranquilamente antes dele. Era a primeira vez que o argentino pulava de asa-delta. Não se sabe quando e onde serão os velórios.

São Conrado foi palco de outros três acidentes de voo livre neste ano. Em fevereiro, o instrutor Rodolfo Pascoal Ladeira e a turista americana Jenny Colôn Rodríguez morreram após a queda de uma asa-delta no mar. Em 28 de agosto, o coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima morreu ao cair de parapente — segundo o clube de voo local, o equipamento teria sido atingido por uma linha de pipa com cerol ou linha chilena. Já na última quinta-feira, 29, duas mulheres ficaram feridas depois que um parapente caiu no calçadão na aproximação para o pouso.