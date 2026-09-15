O que diz a nova pesquisa Real Time Big Data ao governo de Pernambuco
Raquel Lyra e João Campos empatam em todos os cenários, indica levantamento publicado nesta terça-feira
A menos de vinte dias das eleições de 2026, o cenário da disputa estadual ao governo de Pernambuco permanece de impasse entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB). Os resultados da nova pesquisa Real Time Big Data foram publicados nesta terça-feira, 15.
No primeiro turno, João Campos lidera numericamente com 44% das intenções de voto, seguido por Raquel Lyra, que tem 43% do eleitorado pernambucano. A situação configura empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp).
Em seguida aparecem Renan Hallais (Missão) e Ivan Moraes (PSOL), tecnicamente empatados na segunda posição. Os candidatos Guilherme Fonseca (PSTU), Jeremias do Banco (Democrata), Professora Camila (UP) e Victor Assis (PCO) somaram 1% do eleitorado.
Governador — Pernambuco — 1º turno
- João Campos (PSB): 44%
- Raquel Lyra (PSD): 43%
- Renan Hallais (Missão): 4%
- Ivan Moraes (PSOL): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 4%
- NS / NR: 3%
No segundo turno, mais do que técnico, o empate entre João Campos e Raquel Lyra é absoluto: ambos têm 44% das intenções de voto na simulação de confronto direto, segundo a pesquisa.
Governador — Pernambuco — 2º turno (cenário único)
- João Campos (PSB): 44%
- Raquel Lyra (PSD): 44%
- Nulo/Branco: 6%
- NS / NR: 6%
Na corrida ao Senado por Pernambuco, lidera a ex-deputada federal Marília Arraes (PDT). Em seguida, empatam na pesquisa o deputado federal Mendonça Filho (PL) e o senador Humberto Costa (PT), que disputa a reeleição em 2026.
Senador — Pernambuco
- Marília Arraes (PDT): 27%
- Mendonça Filho (PL): 21%
- Humberto Costa (PT): 20%
- Eduardo da Fonte (PP): 13%
- Túlio Gadêlha (PSD): 11%
- Carlos Sant’Anna (Novo): 2%
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%
- Mariano Macedo (PSTU): 0%
- Samuel Timóteo (UP): 0%
- Pastor Gilvan Costa (Democrata): 0%
- Gorett Bitu (UP): 0%
- Mailson da Silva Neto (PCO): 0%
- Nulo/Branco: 3%
- NS/NR: 2%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Pernambuco entre os dias 10 e 14 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PE-07953/2026.