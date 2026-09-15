Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Brasil

O que diz a nova pesquisa Real Time Big Data ao governo de Pernambuco

Raquel Lyra e João Campos empatam em todos os cenários, indica levantamento publicado nesta terça-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 08h46
Mulher de cabelos castanhos e blusa bege, com expressão séria e boca aberta, ao lado de um homem jovem de barba rala, camisa azul e microfone, também com a boca aberta, ambos em close-up
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD); e o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Rafael Vieira/AFP/Edson Holanda/Divulgação)
Continua após publicidade
O que diz a nova pesquisa Real Time Big Data ao governo de Pernambuco Priorizar nos meus resultados Google

A menos de vinte dias das eleições de 2026, o cenário da disputa estadual ao governo de Pernambuco permanece de impasse entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB). Os resultados da nova pesquisa Real Time Big Data foram publicados nesta terça-feira, 15.

No primeiro turno, João Campos lidera numericamente com 44% das intenções de voto, seguido por Raquel Lyra, que tem 43% do eleitorado pernambucano. A situação configura empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp).

Em seguida aparecem Renan Hallais (Missão) e Ivan Moraes (PSOL), tecnicamente empatados na segunda posição. Os candidatos Guilherme Fonseca (PSTU), Jeremias do Banco (Democrata), Professora Camila (UP) e Victor Assis (PCO) somaram 1% do eleitorado.

Governador — Pernambuco — 1º turno

Siga
Continua após a publicidade
  • João Campos (PSB): 44%
  • Raquel Lyra (PSD): 43%
  • Renan Hallais (Missão): 4%
  • Ivan Moraes (PSOL): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS / NR: 3%

No segundo turno, mais do que técnico, o empate entre João Campos e Raquel Lyra é absoluto: ambos têm 44% das intenções de voto na simulação de confronto direto, segundo a pesquisa.

Governador — Pernambuco — 2º turno (cenário único)

Continua após a publicidade
  • João Campos (PSB): 44%
  • Raquel Lyra (PSD): 44%
  • Nulo/Branco: 6%
  • NS / NR: 6%

Na corrida ao Senado por Pernambuco, lidera a ex-deputada federal Marília Arraes (PDT). Em seguida, empatam na pesquisa o deputado federal Mendonça Filho (PL) e o senador Humberto Costa (PT), que disputa a reeleição em 2026.

Senador — Pernambuco

Continua após a publicidade
  • Marília Arraes (PDT): 27%
  • Mendonça Filho (PL): 21%
  • Humberto Costa (PT): 20%
  • Eduardo da Fonte (PP): 13%
  • Túlio Gadêlha (PSD): 11%
  • Carlos Sant’Anna (Novo): 2%
  • Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%
  • Mariano Macedo (PSTU): 0%
  • Samuel Timóteo (UP): 0%
  • Pastor Gilvan Costa (Democrata): 0%
  • Gorett Bitu (UP): 0%
  • Mailson da Silva Neto (PCO): 0%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS/NR: 2%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Pernambuco entre os dias 10 e 14 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PE-07953/2026.

Publicidade
TAGS:
Eleições estaduais de 2026
João Campos
Maquiavel
Pernambuco
Pesquisas Eleitorais
Raquel Lyra
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).