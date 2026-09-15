O que diz a nova pesquisa Real Time Big Data ao governo de Pernambuco

A menos de vinte dias das eleições de 2026, o cenário da disputa estadual ao governo de Pernambuco permanece de impasse entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB). Os resultados da nova pesquisa Real Time Big Data foram publicados nesta terça-feira, 15.

No primeiro turno, João Campos lidera numericamente com 44% das intenções de voto, seguido por Raquel Lyra, que tem 43% do eleitorado pernambucano. A situação configura empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp).

Em seguida aparecem Renan Hallais (Missão) e Ivan Moraes (PSOL), tecnicamente empatados na segunda posição. Os candidatos Guilherme Fonseca (PSTU), Jeremias do Banco (Democrata), Professora Camila (UP) e Victor Assis (PCO) somaram 1% do eleitorado.

Governador — Pernambuco — 1º turno

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João Campos (PSB): 44%

Raquel Lyra (PSD): 43%

Renan Hallais (Missão): 4%

Ivan Moraes (PSOL): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 4%

NS / NR: 3%

No segundo turno, mais do que técnico, o empate entre João Campos e Raquel Lyra é absoluto: ambos têm 44% das intenções de voto na simulação de confronto direto, segundo a pesquisa.

Governador — Pernambuco — 2º turno (cenário único)

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João Campos (PSB): 44%

Raquel Lyra (PSD): 44%

Nulo/Branco: 6%

NS / NR: 6%

Na corrida ao Senado por Pernambuco, lidera a ex-deputada federal Marília Arraes (PDT). Em seguida, empatam na pesquisa o deputado federal Mendonça Filho (PL) e o senador Humberto Costa (PT), que disputa a reeleição em 2026.

Senador — Pernambuco

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Marília Arraes (PDT): 27%

Mendonça Filho (PL): 21%

Humberto Costa (PT): 20%

Eduardo da Fonte (PP): 13%

Túlio Gadêlha (PSD): 11%

Carlos Sant’Anna (Novo): 2%

Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%

Mariano Macedo (PSTU): 0%

Samuel Timóteo (UP): 0%

Pastor Gilvan Costa (Democrata): 0%

Gorett Bitu (UP): 0%

Mailson da Silva Neto (PCO): 0%

Nulo/Branco: 3%

NS/NR: 2%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Pernambuco entre os dias 10 e 14 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PE-07953/2026.