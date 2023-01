O que diz a ministra do Turismo sobre ter feito campanha com miliciano

Durante o pleito de 2018, em que Daniela do Waguinho, empossada na última segunda-feira, 03, como ministra do Turismo, tentava o primeiro mandato como deputada federal pelo MDB, ela esteve acompanha por um miliciano condenado pela Justiça fluminense. Juracy Alves Prudêncio, o Jura, recebeu a pena de 22 anos de prisão por homicídio e estava em regime semiaberto quando entregou santinhos da política pelas ruas de Belford Roxo. Sua liberdade foi concedida para que Juracy trabalhasse como diretor do Departamento de Ordem Urbana na Prefeitura de Belford Roxo, liderada por Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, marido da ministra há 22 anos.

Procurada por VEJA, a assessoria da deputada federal eleita com 213 000 votos enviou uma nota. “A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, durante sua campanha, em 2018, recebeu apoio em diversos municípios. Ela ressalta que o apoio político não significa que ela compactue com qualquer apoiador que porventura tenha cometido algum ato ilícito. Daniela Carneiro salienta que compete à Justiça julgar quem comete possíveis crimes. Quanto às nomeações na Prefeitura de Belford Roxo, a ministra enfatiza que não tem nenhuma ingerência, pois o ato é de competência exclusiva do poder executivo”, diz o texto.