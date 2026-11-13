O que aconteceu com as vendas do varejo após a proibição das bets

Lideranças das entidades do varejo no país estão entre as vozes mais inflamadas a respeito dos supostos prejuízos causados pelas bets à economia do país. Segundo representantes do setor, as apostas online sugaram boa parte do dinheiro dos consumidores, que teriam deixado de comprar até alimentos para manter o vício da jogatina. Além das críticas frequentes veiculadas na imprensa, empresários da área realizaram nos últimos meses um forte lobby junto às autoridades para defender a proibição.

De forma a sustentar esse ponto de vista, em audiência pública recente realizada no STF para discutir o assunto, o presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi, chegou a divulgar dados que mostrariam essa relação de causa e efeito. Segundo o dirigente, a proibição das plataformas teria gerado uma alta imediata de 6,5% nas vendas de alimentos básicos.

Um dado mais recente a respeito do desempenho do varejo coloca em xeque essa tese de que os jogos online tiram dinheiro das compras. De acordo com o mais recente Índice Cielo do Varejo Ampliado, uma das referências nacionais para o desempenho do setor, as vendas do varejo caíram 4% no mês de outubro. Vale lembrar que as bets foram proibidas no país no final de setembro.

Com o bloqueio da jogatina, a expectativa criada pela argumentação de lideranças como a da Abras seria de uma recuperação imediata nas vendas de lojas, supermercados e empresas de serviços. O relatório Cielo traz sérias dúvidas a respeito dessa tese.

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No último dia 11, o Congresso prorrogou por mais sessenta dias a MP que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das bets em todo o país. O maior efeito colateral da medida foi o de entregar o mercado aos sites ilegais, que tomaram conta do negócio, sem pagar impostos e sem oferecer aos consumidores quaisquer garantias. Há também indícios sérios de que essas empresas atuam em parceria com o crime organizado.

A entrada em vigor da proibição ocorreu de forma atabalhoada e por interesses políticos, em meio às eleições. A medida reforçou a má fama nacional em questões de insegurança jurídica e criou um novo capítulo dentro da tradição brasileira de não fazer discussões técnicas aprofundadas sobre temas importantes.

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Os novos dados de varejo da Cielo mostram que o país deve ainda um debate mais qualificado sobre as bets.