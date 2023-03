O prato cheio que Janones deu à oposição ao chamar Nikolas de ‘chupetinha’

O deputado federal André Janones (Avante-MG), peça chave na campanha do presidente Lula (PT) em sua corrida eleitoral nas redes, assumiu autoria do ataque ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em sabatina de Flávio Dino. “Chupeta falou, presidente. Chupeta falou”, foi dito por Janones, quando Nikolas dava seu parecer em audiência com o ministro na terça-feira, 28. Em audiência da Comissão de Constituição e Justiça na manhã desta quarta-feira, Janones reforçou as ofensas a Nikolas Ferreira. “Quem usou essa expressão fui eu, e continuarei fazendo”, debochou. Foi então que o deputado federal Alberto Fraga (PL-SE) ameaçou o opositor, dizendo “Não uso chupeta, uso revólver, pistola”, ao partir pra cima do lulista.

Janones informou que abrirá ocorrência na Polícia Federal por ameaça. “O Deputado, aparentemente, estava armado com um revólver na cintura quando parte pra cima de mim. Inconcebível o episódio de hoje em uma democracia”, escreveu nas redes sociais.

A oposição de Lula viu um prato cheio nas provocações. Parte dos opositores chama o apelido “chupetinha” de ofensa homofóbica, já que teria sido originado de um suposto vídeo de sexo homossexual de Nikolas Ferreira, deputado federal que mais recebeu votos no país. No entanto, a “mente pensante” das redes de Lula na campanha diz que o apelido teria sido originado pela pouca idade do bolsonarista, querendo se referir a ele como uma criança em formação.

Aproveitando o momento, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se movimenta para representar contra Janones no conselho de ética da Câmara. “Telefonei de manhã para o presidente Valdemar do PL e ficou acertado que o PL ingressará contra o dep. Janones no conselho de ética. Outras medidas estão sendo estudadas também”.

