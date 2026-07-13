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O pedido de Bacellar antes de julgamento de denúncia no STF

Defesa de ex-presidente da Alerj quer sessão presencial para analisar suspeita de obstrução

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 15h30
Rodrigo Bacellar
O ex-deputado Rodrigo Bacellar (Thiago Lontra/Alerj/Divulgação)
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A defesa do ex-presidente da Alerj Rodrigo Bacellar (União Brasil) solicitou ao STF que o julgamento da denúncia apresentada contra ele ocorra de forma presencial, e não no plenário virtual.

Bacellar foi denunciado pela PGR por obstrução de uma investigação sobre o Comando Vermelho. O ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, o desembargador Macário Ramos Júdice Neto, do TRF-2, e outras duas pessoas também foram acusados.

A Primeira Turma do STF vai analisar a denúncia em uma sessão virtual, marcada para ocorrer entre os dias 14 e 21 de agosto.

Entretanto, os advogados de Bacellar tentam alterar a decisão, alegando que a sustentação oral é prejudicada no formato remoto. A Macário Neto também já fez o mesmo pedido.

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A equipe jurídica do ex-deputado pretende rebater o que considera “inconsistências” da acusação, como um suposto encontro entre Bacellar e e o desembargados.

Os advogados também querem discutir a competência do STF para analisar o caso, já que esse é o primeiro desdobramento de um inquérito aberto a partir das ADPF das Favelas.

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O pedido será apreciado pelo relator da investigação, ministro Alexandre de Moraes.

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