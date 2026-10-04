O número de urnas eletrônicas substituídas no primeiro turno

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 49,06% 811.907 VOTOS
PT - 13 Lula 42,29% 699.865 VOTOS
Presidente
1,42%
PSTU - 16 Cyro Garcia 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Garotinho 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
0,00%
PT - 13 Fernando Haddad 0,00% 0 VOTOS
PSTU - 16 Vera Lúcia 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SP
0,00%
PT - 13 Patrus Ananias 0,00% 0 VOTOS
PDT - 12 Alexandre Kalil 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MG
0,00%
PRD - 25 Delcidio Amaral 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Lucien Rezende 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MS
0,00%
PP - 11 Mailza Assis 52,88% 9.005 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 31,31% 5.332 VOTOS
GOVERNADOR - AC
4,45%
MDB - 15 Renan Filho 60,68% 125 VOTOS
PSDB - 45 Jhc 38,83% 80 VOTOS
GOVERNADOR - AL
0,01%
PSD - 55 Dr. Furlan 55,91% 2.384 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 44,07% 1.879 VOTOS
GOVERNADOR - AP
1,46%
PSD - 55 Omar Aziz 38,19% 24.468 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 27,88% 17.863 VOTOS
GOVERNADOR - AM
3,51%
PCO - 29 Maria Bona 0,00% 0 VOTOS
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - BA
0,00%
PSDB - 45 Ciro Gomes 0,00% 0 VOTOS
NOVO - 30 Vera Lúcia 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - CE
0,00%
PCO - 29 Expedito Mendonça 0,00% 0 VOTOS
NOVO - 30 Kiko Caputo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - DF
0,00%
MDB - 15 Ricardo Ferraço 0,00% 0 VOTOS
PT - 13 Helder Salomão 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - ES
0,00%
PT - 13 Luis Cesar Bueno 0,00% 0 VOTOS
PSDB - 45 Marconi Perillo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - GO
0,00%
PCO - 29 Dimas Cassimiro 0,00% 0 VOTOS
PRTB - 28 Roberto Rocha 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MA
0,00%
PL - 22 Wellington Fagundes 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MT
0,00%
PODE - 20 Dr. Daniel 50,83% 76.974 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 44,84% 67.902 VOTOS
GOVERNADOR - PA
3,53%
MDB - 15 Cícero Lucena 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PB
0,00%
MOBILIZA - 33 Doutor Alexandre Salomão 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Sergio Moro 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PR
0,00%
PSTU - 16 Guilherme Fonseca 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Ivan Moraes 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PE
0,00%
PCO - 29 Lourdes Melo 0,00% 0 VOTOS
DC - 27 Professor Jurity 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PI
0,00%
PSTU - 16 Dário Barbosa 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 álvaro Dias 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RN
0,00%
PL - 22 Zucco 66,21% 20.810 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 24,56% 7.718 VOTOS
GOVERNADOR - RS
0,52%
PL - 22 Marcos Rogério 48,40% 23.231 VOTOS
UNIÃO - 44 Hildon Chaves 30,95% 14.856 VOTOS
GOVERNADOR - RO
4,85%
PL - 22 Arthur Henrique 53,19% 2.070 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 45,76% 1.781 VOTOS
GOVERNADOR - RR
1,65%
PL - 22 Jorginho Mello 0,00% 0 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SC
0,00%
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Dr. Helton 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SE
0,00%
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 46,21% 25.065 VOTOS
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 42,70% 23.159 VOTOS
GOVERNADOR - TO
6,57%
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Brasil

O número de urnas eletrônicas substituídas no primeiro turno

São Paulo concentra o maior número de substituições (299), seguido por Rio de Janeiro (185) e Paraná (177)

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 17h06 | Atualizado em 4 out 2026, 17h09
Mão masculina apontando para a tela de uma urna eletrônica, que exibe a opção Confirma o seu voto e um teclado numérico com botões coloridos abaixo
Demonstração de uso da urna eletrônica  (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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O número de urnas eletrônicas substituídas no primeiro turno Priorize VEJA no Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 1.544 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas até às 15h30 deste domingo, 4, no primeiro turno das eleições. O número representa apenas 0,28% dos equipamentos usados para registrar os votos. Não foram detalhados os motivos que levaram às trocas. São Paulo concentra o maior número de substituições (299), seguido por Rio de Janeiro (185) e Paraná (177). A Justiça Eleitoral mobilizou 50.038 urnas reservas para o pleito.

Mais cedo, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, afirmou que não havia “votação manual no país neste momento”. Ele também salientou que as equipes que monitoram riscos internacionais não identificaram ameaças às eleições.

“Até o momento, não temos indicativo concreto de interferência internacional. Eu creio que o trabalho que o TSE fez com as plataformas e a dedicação que elas tiveram em se conformar com a legislação brasileira afastou os problemas que poderíamos ter”, disse.

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, informou que a corporação abriu uma apuração sobre possível interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. A investigação atende a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU).

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+ Será feita pesquisa eleitoral boca de urna sobre Lula x Flávio no primeiro turno? Entenda

Últimas pesquisas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) chegam à votação deste domingo, 4, separados por diferenças estreitas nas pesquisas divulgadas na véspera do primeiro turno. Nos votos válidos, o petista registra entre 45% e 47%, enquanto o senador do PL aparece entre 42% e 45%.

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Lula está numericamente à frente nos três levantamentos, mas apenas a AtlasIntel aponta uma vantagem fora da margem de erro. O Datafolha mostra Lula com 45% e Flávio com 42%. Na Quaest, os percentuais são de 46% e 45%, respectivamente. A AtlasIntel registra 47% para o presidente e 44,1% para o senador.

São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com mais de 34 milhões de votos, cerca de 21,48% do total. O estado é seguido por Minas Gerais (cerca de 16 milhões) e Rio de Janeiro (mais de 12 milhões).

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Flávio Bolsonaro
Kassio Nunes Marques
Luiz Inácio Lula da Silva
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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